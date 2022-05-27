聯華食搶攻後疫情時代鮮食商機 提三大策略

休閒食品大廠聯華食（1231）今（27）日舉行股東會，今年度營運將推動三大方針，分別為掌握跨界品需求、其次開拓海外市場，第三整合供應全流程管理。法人看好隨著疫情升溫，在家開伙的人變多，買鮮食回家吃數量增加，鮮食銷售成長，將推升聯華食全年營收、獲利穩定成長。

聯華食品旗下有兩大重要營收來源，休閒類占營收比重50.2%，鮮食類占49.8%。股東會中也公布今年銷售目標，知名的零食包括可樂果、萬歲牌、元本山等休閒類的銷售量為1159萬箱；聯華食的「鮮食」布局，也一直是法人看重的推升營收成長的重要動能，主要代替超商代工御便當、三明治、飯糰、壽司、涼麵等，至於鮮食類則目標為1.79億個。

考量市場商機，聯華食提出三大策略搶攻市場商機，在成長策略的部分，積極提升品牌市占率並開發新市場，希望創造高成長績效，運用APS先進排程系統，達成產銷協調最佳化，排除不必要浪費，提升生產效率。

至於精實策略，創造顧客價值為導向，改善並且杜絶浪費，降低生產成本；第三永續策略，追永企業永續發展，自動化生產的智慧工廠外，還將建置自動化新一代產線，消除產能瓶頸制，重新規劃產線配配置合理化，有效提升生產效率。

聯華食指出，去年雖受到疫情干擾，台灣雖然進入三級警戒造成短暫動盪，受惠於疫苗接種率攀升，全球經濟漸回穩，政府的振興方案，國內民眾對於鮮食需求量增加，聯華食110年業績表現出色，繳出每股盈餘4.03元的佳績。