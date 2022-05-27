搶進元宇宙 亞洲第一個兒童NFT藝術創作平台誕生

元宇宙時代來臨，Z世代兒童創意也隨著NFT快速成長受到矚目，亞洲第一個專為0-16歲孩童開創的NFT藝術平台「元夢家kidznft」正式成立，未來，孩童的藝術創作也可以在這個平台上展現。

投入創意產業至今近30年，亞洲知名創意設計師包益民近兩年投入NFT產業，陸續成立Kidznft元夢家媒體、愛樂瘋NFT平台及NFTPRRR數藏家公關，而最新誕生的元夢家kidznft藝術平台則是全亞洲第一個專為0-16歲孩童開創的NFT藝術平台。

包益民觀察，在國外，Z世代小孩生長在充滿無限可能的科技環境，不僅自由創作，他們還透過社交媒體學習如何宣傳自己，將自己的創作透過NFT推廣至全世界，得到前所未有的共鳴，許多人爭相收藏，獲得了數十萬甚至上百萬美金的收入，「現在，我們希望把這個機會帶給台灣的孩童們，並鼓勵父母投資孩子的藝術創作，創造NFT正面價值。」

根據NFT資料分析公司Nonfungible.com數據，2021年全球NFT交易額達到176億美元，較2020年的8200萬美元大增200倍，反映NFT大舉進入主流交易新時代。

Chainalysis Blog報告指出，2022年1月截至5月1日止，有超過370億美元的資金注入NFT市場，如果剩下7個月內市場持穩無異常變化，那麼，今年NFT市場很可能會有超過2021年400億美元的資金流入規模。

另外，活躍買家、賣家數量也在持續成長，報告顯示，2022年第一季總共有95萬個唯一地址（Unique Addresses）買賣NFT，高於2021年第四季度的62.7萬個，實際上，從2020年第二季度以來，活躍的NFT買家和賣家數量每個季度都在上升。

目前NFT市場參與者的年齡主要集中在16-35歲，面對台灣孩童NFT市場新藍海，包益民期許，平台未來能夠幫助孩童成為台灣首位、也是最年輕的孩童，賣出第一個100萬元的NFT藝術作品。