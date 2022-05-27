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客庄券31日截止 明起前100人用券 就可獲500元超商禮券

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
客庄券2.0使用期限將延長至5月31日止，明起前100名用完券的民眾還可獲超商電子禮券。圖／客委會提供
客庄券2.0使用期限將延長至5月31日止，明起前100名用完券的民眾還可獲超商電子禮券。圖／客委會提供

客家委員會為推出的振興加碼券「客庄券2.0」，使用期限延長至5月31日止，為把握最後時間催高使用率，客委會今表示，從28日至31日共四天，每天前100名用完券的民眾，免抽獎就可獲得價值500元的超商電子禮券。

客委會表示，為鼓勵民眾用券，客委會再次舉辦「限期用完券贈獎活動」，凡在5月28日至31日共4日，每日前100名用完券的民眾，免抽獎即可獲得價值500元的超商電子禮券，得獎名單將於6月1日公布於「客庄券2.0」活動官網與客委會臉書粉絲專頁，並發放簡訊通知得獎者，客委會提醒，得獎者務必於6月5日以前至活動官網查看得獎表單並回復得獎資訊，逾期未回復者視同棄權。

客委會說，還未用券的民眾把握剩不到5天的時間，做好防疫防護措施至「客庄券2.0」店家消費，詳情請至「客庄券2.0」活動官網( http://www.hakka500.tw )查詢更多店家優惠資訊。

客委會 振興抵用券

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