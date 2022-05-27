彰化中古電梯凍漲 房仲曝明顯感受到觀望

東森房屋統計實價資料指出，彰化市近三年公寓及華廈產品漲幅逾一成，其中以華廈漲幅15%，不分屋齡透天產品及電梯大樓均價則呈現凍漲，分別僅有5%及2%。預售均價仍浮動，109年均價達34.2萬元，110年則下跌至25萬元，今年Q1站回3字頭。

東森房屋彰化金馬加盟店葉芷綺經理表示，彰化市蛋黃區交易熱點包括家樂福商圈、中正曉陽商圈、大埔商圈，火車站、陽明商圈等。目前蛋黃區內開發相對飽和，不僅素地難求，地主亦多抱持惜售心態，因此近年開發商轉而向外為擴張。

蛋白區則熱區則包括彰南路往台74線沿線、金馬路沿線泰和國小學區，中華西路延伸至精誠中學等。

葉芷綺表示，近期彰化市新案推案案量呈現下降，主因乃開發成本持續上漲，使得新案價格直逼台中市，民眾會思考若價格相當不如買在台中，也因此目前彰化市蛋黃區行情至高多在35萬元上下。

區域內指標建案如火車站商圈「中正富貴」，成交行情約在34到36萬元間；另有警察局附近「信義之璽」主打3至4房，開價約38萬元，成交價則落在33至36萬元；主打2至4房之「昌祐遠見」，行情落在22.5到24.7萬元區間；以及開價達4字頭之「世紀官邸」，該案鄰近彰化基督教醫院，成交價格則約35至37萬元間。

葉芷綺指出，自疫情升溫後，有明顯感受到買方觀望態度，加上政府一系列抑制價格措施，買方開始有預期心理，但當前蛋黃區內的銷售仍熱絡，若是市區內價格合理、地段與屋況不錯之物件，多在兩周內便能成交。

葉芷綺建議購屋族，若無迫切置產需求，可暫緩觀望，尤其今年政府擴大租金補貼，可善用補助，若是有剛性需求客戶，則可趁此議價空間較大的波段進場。