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誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

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誠品信義店會消失？主要房東統一回應了

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
誠品信義店租約即將在2023年到期，但主要房東統一是否續約，目前仍懸而未決。本報資料照
誠品信義店租約即將在2023年到期，但主要房東統一是否續約，目前仍懸而未決。本報資料照

誠品信義店即將在2023年底租約到期，誠品生活今天召開股東常會，董事長吳旻潔拋出誠品生活信義店是否可以續租的問號，並表示關鍵在主要房東統一還沒給明確回覆。對此，統一回應，現階段各持份方對續租與否尚未有明確的決定，目前並未回覆誠品續約與否。

統一表示，這個商場有7家公司共同持分，誠品租約到期日是明年底，雖然誠品方提出續約條件書，但商場各持份方鑑於距離租約到期仍有相當時間，且現階段各持份方對續租與否尚未有明確的決定，因此，目前並未回覆誠品續約與否。

誠品生活今天召開股東常會，吳旻潔指出，2020年開始誠品就積極的與信義店房東「台南幫」洽談續約細節，台南幫裡面有七家公司，不全然是統一集團的物業，目前除了主要房東統一還沒給明確回覆，其他房東都贊成誠品續租。關於信義店可否繼續？她指出，目前的關鍵不是疫情，關鍵是統一最後的決策。

房東 吳旻潔 統一集團 誠品

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