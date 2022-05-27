誠品信義店2023年熄燈？吳旻潔：統一至今未點頭續約

誠品生活（2926）今（27）日召開股東會，其中備受關注的北市誠品信義店，即將在2023年底租約到期，卻尚未與房東達成共識，對此，誠品生活董事長吳旻潔表示，兩年前就積極與信義店房東洽談，也提出相當優渥的續約條件，但物業主要股東統一集團目前態度仍「懸而未決」。

誠品信義店占地14,000坪，集結超過4,500家國內外出版社與數百家專櫃，每年有超過1,200萬人次造訪。吳旻潔指出，兩年前的此刻，大家在跟敦南店告別，但當時自己真正牽掛的是信義店，因為知道租約即將在2023年到期，股東、大眾都關心「全球最大繁體書店要消失了嗎？誠品信義店會續約嗎？」她說，自己比任何人都想要續約誠品信義店，關鍵在統一最後的決策。

吳旻潔提出五點，第一，誠品非常想要續約信義店，兩年前就提出很好的續約條件，甚至做出加碼的動作。第二，信義店的房東為台南幫，台南幫裡面有7家公司，不全然是統一集團的物業，目前除了主要房東統一還沒給明確回覆，其他房東都贊成誠品續租。

第三，信義店從2020年開始洽談租金條件，也和房東頻繁來往10次，統一曾經承諾2020年底回覆，但至今卻未有明朗回應。

第四，當初敦南誠品要閉店前，早在3年前就知道要都更，但從洽談誠品信義店租約開始，已經歷經1年半，卻還不知道統一的回應，誠品生活絕對是很積極的想要洽談續約，只是到現在都沒有回覆。

第五，吳旻潔強調，會努力爭取不讓誠品信義店在明年底結束營運，而且觀察整個大台北，沒有比信義區更適合開24小時書店的地方，誠品信義店18年來，也乘載了許多人的回億，關鍵在房東統一最後的決策，希望能用這18年良好的經營績效打動房東。

另外，有股東質疑誠品生活洽談得出租金條件，是否低於市場行情，所以統一才遲遲未回覆，吳旻潔表示，其實自己也不知道為何統一不點頭答應續租，因為誠品生活提出的租金條件不但沒有低於市場行情，還超越了現在的租金行情，誠品信義店18年來也付了將近80億元的租金，等於一年將近有1.4億元的租金支出，現在還在和房東洽談過程中，不方便公開租金細節，但誠品生活絕對有信心，也願意公開比價。