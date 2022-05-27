陽明員工嗨翻！每位今年再領約116萬元

陽明（2609）今天股東會去年獲利創新高，今天股東會通過根據公司章程獲利提撥員工酬勞1%達20億元，以陽明員工人數約1710人推估，一位員工爽領116萬元；另外，董事酬勞也提撥8千萬元，本報告案已順利通過。小股東發言不斷，也有小股東提出希望陽明能比照長榮（2603）進行減資，把錢還給股東。

全球海運業去年獲利寫下佳績，陽明員工也跟著同樂，今天陽明股東會雖然小股東發言不斷，議案在10點還在進行當中。受惠於陽明去年全年獲利如市場預期繳出史上最好的佳績，全年營收3336.87億元，營業毛利2131億元，稅後純益為1652.68億元，每股盈餘48.73元，根據公司章程，陽明員工同步提撥員工酬勞1%，每位員工今年又能開心領走約116萬元。

展望今年度，陽明今年第1季雖然受到大陸地區新冠疫情升溫衝擊，市場需求則未顯著減緩，第1季的營收、獲利再度度寫下史上新高，營業毛利753.15億元，營業利益723.05億元，稅後純益為605.77億元，每股盈餘17.35元。

陽明小股東表示，希望明年能減資2元，把錢退還給股東。陽明董事長表示，比較想要實施庫藏股捍衛股東權益，目前不評估進行減資。另外，公司評估造船會以長久獲利為主，運能份額也許在未來會低於國內同業，但是會盡力在毛利率等營業表現維持穩健與能永續發展作為主要目標，但亦承諾將持續造船，提升自造船運能比重。

針對去年營運成績，總經理杜書勤表示包括貨櫃航運運價走高、散裝航運日租金行情也是走揚，帶動集團營運表現一路走高，杜書勤表示可能是陽明自招商局成立以來目前最好的成績。