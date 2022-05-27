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獨／長榮鋼改選再爆震撼 ISS報告表態支持哥哥派

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為長榮集團總部。圖／聯合報系資料照片
圖為長榮集團總部。圖／聯合報系資料照片

外資投票意向具有影響力的ISS（Institutional Shareholder Services）出具關鍵報告書，支持長榮鋼鐵（2211）董事會推選出來的董事候選人及議案。根據4月11日最後過戶日統計，外資持有長榮鋼的持股達2.67%，成為影響這場選舉的重要的關鍵少數。

ISS報告在外資圈具有「投資圈的米其林指南」權威地位，並成為外資法人投票時的重要依據。這次ISS報告中指出支持長榮鋼董事會推出候選人的主要原因，是因為這些候選人沒有已知的疑慮；不支持的原因，認為另一邊的候選人，未能提供可以改革董事會令人信服的理由。

長榮集團兄弟鬩牆愈演愈烈，6月10日長榮鋼即將舉行股東會，將是雙方爭搶經營權的重要一役，目前兩方人馬掌握持股相近，弟弟派個人持股加上長榮國際，可掌握長榮鋼約33.59%股權；大哥張國華加上欣陸控股董事長殷琪支持原董事會，大哥派持股也達到33.05%，雙方勢均力敵。

這次的股東會，誰能拿到董事的多數席次，就能拿下長榮鋼的經營權，所以市場任何一個股東的動向都非常重要；兩方人馬近日都積極在市場上徵求委託書，緊接著外資動向就很重要，目前外資持有長榮鋼近2%的持股，這2%成為影響場經營權之爭的重要關鍵少數。

長榮鋼股東將選出4席董事及3席獨董。ISS報告公開支持長榮鋼董事會(哥哥張國華派)提名的董事，名單分別為林耿立、柯麗卿、長榮物流代表人張國華、維達開發(股)公司代表人李孟玲；獨立董事的部分，分別為華騰會計師事務所會計師李冠賢、雙榜法律事務所主持律師連元龍及大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴。

另外，ISS報告中也指出，另一派(弟弟加姐夫派)提出董事名單，未能提供可以改革董事會令人信服的理由。報告中認為弟弟派提出的董事名單並沒有令人信服的理由。

長榮鋼 外資 股東會

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