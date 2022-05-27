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精剛股東會通過配發現金股利0.2元 十年來首發股息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

精剛精密科技（1584）股東常會通過承認2021年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。2021年營收11.09億元，淨利5,429萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.46元，是最近十年來每股獲利表現最好的一年。為了回饋股東長期以來的支持，會中決議通過配發現金股利每股新台幣0.2元，也是近十年來第一次配發股息。

董事長王炯棻表示，精剛會持續扮演重要合金材料供應者的角色，今年度的營業目標將聚焦在國防航太產業用高階鎳基及鈦合金的銷售。除了鞏固既有客戶外，並持續開發歐美地區精密鍛造新客戶，正逐步獲得不錯成效。

此外，目前正積極提升產品完整性及有效的去化庫存、降低材料成本，並結合公司中、長期發展方向，開發並進入大型油氣、能源與生醫產品直接製造廠客戶的供應鏈為行銷重點，並為進入航太材料認證市場作準備。

這次股東會補選獨立董事二席，新當選獨立董事分別為李勝琛、蕭立帆，並解除新任董事競業禁止的限制等議案。

股東會 航太

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