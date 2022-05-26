做好淨零碳排 安侯林泉興：企業決策要考量的是價值

對許多企業來說，淨零碳排意味著營運成本高升、採購增加額外開支，安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興指出，要做好淨零碳排，對於企業的每一項決策，不能只考量「價格」，更得要考量「價值」。

聯合報與工研院26日合辦2022永續論壇，以「科技減碳，邁向淨零新生活」為題，邀請工研院副院長兼淨零永續策略辦公室主任彭裕民、永大食品生技創辦人蔡耀輝、儒鴻企業副總經理洪瑞廷、安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興，共同分享企業如何用創新作法，讓淨零更有效率。

能不能做好淨零碳排，企業主的心態決定一切，林泉興指出，「我們在做企業診斷的時候，通常會先與董事會溝通，從讓董事會認識淨零碳排，之後，他下的管理決策、甚至投資決策，才會綁在一起。」要做低碳生活改變，勢必做出相當大的感變。

林泉興以瑞典政府採購公車為例，「若僅考量傳統財務成本，電動車的售價比柴油車高出許多；但是，如果再把環境、社會經濟面考量近來，若將瑞典的市公車全部更換為電動巴士，每年可為瑞典省下2.25億美元，其中，光是公共健康成本就可以省下4500萬美元，電動巴士車門快速開啟極低底盤設計也可縮短上下車和旅程時間共1400萬小時，更可減碳84000公噸。」把這些成本全部納入之後，電動車在整個生命周期裡的效益，遠遠大過柴油公車。

不只如此，現在有愈來愈多投資人也都相當重視企業ESG（環境、社會和企業治理）議題。

「美國Engine No.1中小型資產管理公司，就行使股東權益，拿下美國市值最大石油公司艾克森美孚三席董事席次，促使艾克森美孚正視氣候變遷議題，目前也開始投資Gogoro與通用汽車。」林泉興表示，愈來愈多投資機構會重視企業能否與低碳轉型做一個接軌，這已然是趨勢。