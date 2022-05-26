6艘輕便型高效節能散裝船將交付 正德看好營運後市

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

散裝船航商正德（2641）今（26）日舉行股東會，該公司指出，與日本商社所簽訂的6艘4萬噸的輕便型高效節能散裝船，將於2023年第1季起陸續加入營運，對未來營收成長、獲利增加等可有助益。

正德股東會首先確認去年財報，全年稅後純益為3.75億元，年增近三倍，每股稅後純益為2.24元，均創新高；同時通過現金股利0.8元的配息案，以收盤價27.55元計算，現金殖利率為2.9%。

該公司指出，目前旗下自有船舶合計達18艘，船隊平均船齡13.66年、總載重噸數約49.8萬公噸；其中，6艘載重4萬噸以上輕便極限型船舶，3艘載重2萬噸上下輕便型船舶，9艘載重1萬噸上下輕便型船舶，租家主要營運含蓋全球航線。

而為提升船隊競爭優勢，繼去年12月新增一艘中古船舶外，陸續與日本商社簽訂6艘4萬噸的輕便型高效節能散裝船；新船預計自2023年第1季起將陸續加入營運，以符合國際海事組織（IMO）的最新環保節能規定，進而擴大營運規模。

內部樂觀預期這些配合市場需求與發展的船隊擴增，將對未來營收成長、獲利增加，以及長期發展具正面助益。

正德並指出，根據專業航商調查機構Clarkson預測報告，今年全球散裝新船交付噸位數將較去年大幅縮減約37%，至2,450萬載重噸。

同時，海岬型、巴拿馬型等舊船回收力道加大，以致全年全球散裝供給增長力道會進一步趨緩，預估全年成長率低於2021年約2.1個百分點，至1.4%。

以此來看，即使全球鐵礦砂、動力煤、焦煤及大宗穀物等運補強度減弱，但在船舶供給持續偏緊下，對未來運價走勢仍具支撐，今年散裝航運景氣格局仍偏向樂觀。

股東會 散裝船

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