家樂福收購案有情況？統一集團董事長：合作版本不斷變更「未達共識」

外界矚目超商龍頭統一超（2912）收購台灣家樂福進度，董事長羅智先表示，先前家樂福主動來接洽，但過程不斷變更合作版本，迄今未達成共識。

在近年的台灣家樂福併頂好、全聯併大潤發通路整併潮中，外電報導台灣家樂福有意找買家接手、撤出台灣，甚至聘請大摩（Morgan Stanley）對交易評估價值約16億歐元（約合新台幣504億元），儘管遠東集團旗下愛買也有出價意願，已持有台灣家樂福4成股權的統一集團獲優先購買權，可望順勢拿下其餘6成股權，大約3月會有結果；如今看來不斷延後。

超商併超市，看似跨很大，但羅智先認為，各種不同業態的零售業進行重整或者合併，應該是一種必然的發展，因社會的需求不斷演進，消費者的樣貌世代交替，統一超商隨時聆聽、隨時反應時代所賦予的不同需求。跨足海內外各項零售事業，多角化經營架構和基礎，讓統一超在艱困的環境下仍能持續穩健經營。

羅智先指出，隨著科技進步，零售業的整體風貌也在不斷改變，而消費者取得商品或服務的管道也變得愈多元化、有更多選擇，零售業者勢必要轉化為所謂全通路的概念，透過各式零售業態組合，才能充分滿足消費者的需求。

外資看好統一超多元化商品及會員制度，有助鞏固行業地位，持續與電商平台合作有助於其手續費利潤空間增大，不斷擴店對於費用造成壓力，但物流端同業數增加造成競爭；但對於統一集團收購家樂福案，還沒有具體看法。

統一超今（26）日股東會通過股利分配案，以盈餘配發每股7.21元、加法定盈餘公積1.79元，總計每股配發現金股息9元；統一超已連續三年保持此配息數，將在9月6日發放。