談家樂福出售案 羅智先：法方不斷變更版本 未有共識

超商龍頭統一超（2912）今（26）日舉辦股東會，統一超董事長羅智先首度透露，家樂福出售案進度。他說，統一是被動的角色，法方確實有與統一接洽，內部也進行評估並給予回應，但過程中「法方不斷變更版本」，因此雙方至今還未有共識。

原本今年3月底，家樂福就傳出收購案最快數周內有結果，但以現況看恐怕將延遲。

台灣家樂福去年獲利為15.5億元，受到疫情升級三級衝擊，和前年獲利相比，年減20%；今年第1季因楊梅倉庫3月發生大火，故虧損4.4億元。

台灣家樂福去年傳出出售，而家樂福外部最大股東為統一集團。去年羅智先就曾透過幕僚發出聲明，表示「家樂福是家務事」，並曾公開指出，集團擁有台灣家樂福40%股權，有購買優先權，但台灣家樂福到目前為止沒有宣布出售，很多跨國大型企業每一年固定會做策略性評估，統一還是看情勢再說。

而今年3月，羅智先出席統一線上法說會時，有法人詢問家樂福目前情況，羅智先此次低調表示，「你知道跟我知道的差不多，反正就是這麼回事，」對統一來說，「就是照著劇本走，時間到了就知道了」，其餘他不願多談，如今則表示，是因法方不斷變更版本，還未有共識。

除了統一集團之外，遠東集團董事長徐旭東先也有意參與家樂福出售案。他今年1月出席遠百竹北店開箱記者會，提到台灣家樂福出售案目前仍「等待」中，假設統一有意願出售家樂福持股，遠東有意願買下。

不光徐旭東想買家樂福，市場也盛傳富邦媒（8454）也有意競逐，富邦媒董事長林啓峰在今年3月媒體春酒時曾說，此出售案，外部大股東統一有優先承購權，還表示「不是我要不要買的問題，是人家要不要賣給我的問題」。他也透露，雙方正在協商，談不成的話，富邦媒才去談第二輪，這個案子還要再看一段時間。