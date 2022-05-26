91APP美妝品牌商務趨勢報告 提出三方向

台灣首家全通路電商解決方案SaaS軟體服務公司91APP發布《2022美妝品牌商務趨勢洞察報告》。調查發現，雖國內疫情籠罩，但仍有高達85%的美妝品牌主樂觀認為，今年營收將持續攀升，最主要動能來自於電商業績成長；有超過三成品牌主指出，疫情加速帶動OMO(線上融合線下)發展，電商業績可望快速突破整體業績占比10%以上，締造新商機。

91APP目前合作的美妝品牌客戶，包含實體專櫃、開架、通路、網路原生等美妝品牌，以91APP美妝銷售大數據分析，統整出當前台灣美妝品牌，積極朝向靈活化營運策略、數位通路布局、加速OMO轉型等三大發展方向。

91APP總經理楊明芳表示，近二年疫情衝擊美妝實體，消費者將部分實體花費轉往線上，越來越多的美妝品牌，為提供更順暢的數位體驗與服務，加大在數位化、電商化的投資。調查中可發現，多達七成的實體品牌，已投入虛實融合（OMO）的轉型；有高達82%的品牌認為，OMO成功轉型的關鍵，在於線上線下系統的融合。

不少美妝品牌在疫情後，紛紛進行組織與績效制度的調整。調查顯示，有61%的美妝品牌，在疫情後重整門市績效目標及獎金制度；有25%的線上業績，來自於實體的門市或專櫃店員的推動成果。

91APP也指出，近年來D2C（Direct to Consumer）趨勢，國際專櫃品牌、美妝通路到網路原生美妝品牌等，皆積極發展D2C模式，實體品牌開始以顧客為中心建立各種數位通路。91APP資深副總汪君羽表示，目前多數美妝品牌的主要數位通路，涵蓋品牌官網、購物APP、LINE官方帳號等。以流量來看，官網占達63%，幾近APP的2倍，但以電商業績占比來看，APP高於官網占達58%，主要來自於熟客的貢獻，APP轉換率是官網的2.4倍，APP有73%的業績，是來自於會員二次以上的回購。