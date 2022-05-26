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台泥要由灰變綠 張安平：從高殖利率邁向科技成長

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北即時報導
台泥今天舉行股東會通過配息1元、配股1元的股利政策，董事長張安平宣示台泥將從高殖利率的股票上市公司，朝科技成長股的方向轉型。圖／台泥提供
台泥今天舉行股東會通過配息1元、配股1元的股利政策，董事長張安平宣示台泥將從高殖利率的股票上市公司，朝科技成長股的方向轉型。圖／台泥提供

台泥今天舉行股東會，董事長張安平表示，煤炭價格大漲、中國大陸水泥消費減少，今年是台泥近十幾年來經營最困難的一年，雖然烏雲密布，但台泥正在加速轉型，發展低碳水泥、資源循環及綠能，陽光從雲層縫隙探進一絲絲光線，未來仍有樂觀希望，台泥要從一家高殖利率的公司，邁向科技成長的公司。

台泥股東會通過配發1元現金股利及1元股票股利。張安平說，配發股票股利是要投資未來。

張安平表示，近半年來世界上烏雲密布，不論是歐洲的烏俄戰爭，國內新冠病毒快速擴張，或是全球大宗物資供應鏈的破斷，通貨膨脹也是二、三十年年來最高的一年，造成大家對未來有不確定性和悲觀的看法。對台泥來說，也是近十幾年來經營最困難的一年。

今年第一季台泥在大陸的水泥營收衰退7.8%，銷量與去年同期比較衰退24.1%，水泥銷價雖增長18%，但無法彌補煤價大幅上漲的幅度，尤其第一季國際煤價與去年同期相較大漲195%，造成毛利與稅後淨利的侵蝕。

面對這項困境，張安平表示，台泥早有準備，正從一家股票高殖利率的公司，轉型成為以資源循環利用、綠能開發為主的循環經濟概念股，下一步要成為科技成長公司，未來台泥會在追求營收成長的同時，將獲利繼續投入研發。

翻開台泥今年第一季合併營收達229.7億元，較去年同期220.3億元仍成長4%，主要就是過去五年的布局展現初步成果，水泥營收下降3%，但新增來自NHOA、能元科技、台泥儲能的營收貢獻。台泥預估，未來新能源案場陸續建置完成，獲利進來之後，毛利就會上升。

張安平表示，因應2030年及2050年全球供應鏈的淨零碳需求，綠電供給、儲能需求的成長空間相當大，台泥在綠能開發、高階電池研發、儲能部署等，都有相關的準備與進展，相信只要方向對了，就能雲開見日。

台泥 營收 股東會

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