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萬海航運加入「絲路聯盟」 落實船舶減碳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海加入絲路聯盟。萬海提供
萬海加入絲路聯盟。萬海提供

萬海航運（2615）加入勞氏海事脫碳中心發起的「絲路聯盟」，以具體行動展現萬海落實降低碳排責任的努力。

絲路聯盟成立宗旨在建立特定船隊的脫碳戰略及綠色走廊實施計畫並彙集多元化組織，包含：船公司、造船廠、燃油物流供應商、發動機製造商與金融機構一起合作，主要針對亞洲運營的集裝箱船制定針對特定船隊的燃料轉型戰略，履行COP26承諾，並採取切實行動，降低當前阻礙更廣泛採用可持續碳中和燃料的投資風險。同時，透過跨業別合作建構知識庫，實現安全、商業可行及可持續海上運輸，以支援航運業在2050年實現國際航運脫碳長期戰略。

萬海航運葉文超副總表示：萬海很高興成為「絲路聯盟」的成員，作為負責任的航商必需發揮積極行動，我們希望加入絲路聯盟，藉由聯盟成員跨領域的合作，結合航運、金融、技術及能源的專業知識，共同實現碳中和目標。

勞氏海事脫碳中心項目經理Charles Haskell稱：這是首創為多個利益相關方制定燃料轉型戰略。不僅有航運業參與方的支持，還獲得航運供應網路體系服務相關運營商的支援。

萬海以企業影響力促進全球環境永續發展，發揮正向影響力，此次參與過跨界合作，更顯示萬海持續落實環境保護、永續發展的經營理念。

萬海 造船

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