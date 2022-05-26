鋼聯26日股東會 鋼界聞人林明儒續任董事長

鋼聯（6581）26日股東會，強調新增三大類11項新增廢棄物回收許可，營運進到大成長期，有機會進一步帶動營收獲利增長，前景展望看俏。鋼聯在股東會後召開董事會，推舉國內鋼界聞人林明儒續任董事長，可望為鋼聯創造新佳績。

法人表示，鋼聯是豐興（2015）、海光（2038）、東鋼（2006）等國內電爐煉鋼廠合資成立的專業集塵灰處理廠，料源永遠不會斷絕，營運上具超高競爭力。26日鋼聯收盤84元，跌0.8元。

鋼聯表示，經環評審核通過三大類11項新增廢棄物，含鋅替代原料、SRF、水洗後焚化飛灰及不銹鋼集塵灰處理已開始挹注營收，其他如電鍍業含鋅脫水污泥、含鋅污泥與熱值廢棄物將於下半年陸續進廠。

此外，鋼聯增加國內難處理高單價廢棄物品項，廢棄物處理效益不論質與量都同步增長，毛利持續挺進，有效提高今年營運表現。