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Q1預售屋交易量縮32% 業者：轉折點還沒到
房仲統計計預售屋實價資料，今年第一季全台揭露3553億元，較去年第四季減少約32%，主要都會區以桃園市成交逾4700間最多，成交總金額最高的則是新北市，平均房價最高則是在台北市，整體主要都會區今年第一季房價總買比去年全年平均高出約150萬元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價揭露2.0新制去年7月1日才上路，因此2021上半年的資料較不齊全，由於第一季有農曆年節等因素，加上上半年旺季329左右才起跑，因此第一季的交易量較第四季減少約32%。
他表示，今年第一季房市還是維持相對熱絡市況，外在有造價上漲推升房價等題材，預售案仍普遍呈現熱銷的市況，近期央行升息與打炒房等題材發酵，加上疫情期間民眾減少外出，預售市場交易才逐漸轉冷。
統計資料顯示，今年第一季預售全國平均房價達1513萬元，高於去年平均的1366萬元，實價揭露的件數則達2.3萬件。
第一季預售揭露件數最多的是桃園市，共4712件，平均每戶1324萬元，至於揭露金額最高的則是新北市的764億元，平均每戶1722萬元，平均房價最高的則是台北市平均4166萬元，整體而言第一季主要都會區房價都較去年均價上揚。
曾敬德指出，預售禁止換約政策，可能會是這波預售市場的轉折點，一旦預售不能換約，預售將轉變為自用市場，預售案銷售速度變慢，自然整個房價就不會像過去一段時間大幅飆漲，同時間現在房價也已經反映過去一段時間的造價上揚，接下來較要觀察當疫情受控後，市場買氣的恢復狀況。
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