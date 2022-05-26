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因應景氣變數 永光：持續擴增規模、提高稼動率

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

化學廠永光（1711）今（26）日上午召開股東會，會中除報告110年度營業報告，全年營收92.01億元，稅後純益為4.82億元，每股稅後純益為0.86元，每股配發0.5元現金股利。

永光董事長陳建信坦言，今(2022)年以來經營挑戰更加劇，包括：原料及包材成本大漲、運費飆漲、貨櫃難求，以及缺人、缺工等變數，除將努力管控各項費用，並逐步提高碳粉售價，反應合理成本。

因應供不應求，今年將投資設置彩粉新產線，以期擴大規模，再創佳績。而在醫藥事業部分，除銷售自有原料藥產品外，亦持續接洽新藥公司，積極開拓代工業務；並設立專區生產集團內醫材用特化產品，希望提高稼動率，快速增加營收，早日脫離虧損。

整體而言，陳建信指出，雖然面臨全球政經風險升高，需求面變數增多、市場充滿不確定性；仍將快速回應市場變化，持續做好供應鏈管理，並提升線上技服能量及雲端推廣能力，並持續在各領域推出符合環保、安全、節能、省水趨勢的差異化新產品，會積極在工程用塑膠及薄膜、醫用材料領域拓展新的市場及產品，以提升整體營運規模。

營收 股東會

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