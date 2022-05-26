國際糧價高漲推升農藥需求 興農全年無淡季

烏俄戰爭、國際糧價高漲令農藥供應商興農（1712）外銷暢旺，今年前四個月營收寫下歷史最佳表現，上半年成長20％無虞，下半年南半球國家巴西、澳洲將開始為農耕準備農藥，法人認為興農今年全年無淡季，加上新台幣貶值、巴西幣里爾升值，更有助興農今年獲利表現。

興農是台灣老字號農藥、肥料供應商，營收約有6成內銷、4成外銷，公司在今（26）日法說會指出，去年第3季開始，因國際航運物流不順、中國能耗雙控、化學原料上漲，今年初爆發的烏俄戰爭導致歐陸農藥減供，供應鏈多重危機推升農藥價格上漲，又逢國際大宗物資黃豆、小麥、玉米等報價攀升，提升農民耕作意願，對農藥需求量大增，農民可以接受農藥漲價，令興農第一季產品出貨價量俱揚，興農觀察，未來數月市場對農藥需求依然強勁。

興農的農藥製造模式為，進口半成品再加工、包裝後進行分銷，但銷售模式相當獨特，以「植物醫生」自居，更對通路店員有完整教育訓練計畫，讓他們面對農友在耕作的疑問可提供完整解決方案，因此雖然在台灣以通路數來看，興農僅佔30%，卻是市佔率極高的農藥第一品牌。

因肥料為農作必需品，量、價受各國政府管控，在台灣的農民更要到農委會登記耕作事實、土地大小、作物種類才可以購買肥料，興農除銷售台肥的肥料、進口複合肥，也從日本進口高經濟作物用肥、自製微生物肥，這兩部分價格能夠跳脫官方管制、也可做出市場區隔。

永續循環議題受國際重視，化學肥料因是化學品合成，不免遭受質疑，興農指出，目前只有化肥才能夠支持世界糧食需求龐大的規模，化肥產品自身也也不斷改進，朝向友善環境發展，而要在各國販售農藥，則須經過土地、水源、人體等檢驗，耗時3～4年才可以得到一張販售許可藥證，而興農在全球約有1,200張藥證，客戶亦不斷增加。

興農善用自身在安全檢驗、農業體系的熟悉度，發展生鮮零售事業：楓康超市目前對營收約貢獻25％，在中、南部有48家店，未來以每年展店2家為目標；有機農產品規劃「美玉嚴選」品牌，打進超市與美式賣場，其中，日本有機生菜是市場非常肯定的產品，歷經5年已經開始獲利，現對營收貢獻9％，而國人宅家防疫自煮需求，對鮮食購量提高，美玉嚴選今年前四個月營收成長14％。