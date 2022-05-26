納諾捐贈2萬瓶口腔噴霧 予北部學齡前孩童及醫護

守護孩童生命安全！納諾科技集團今（26）日共同捐贈2萬瓶口鼻腔防護噴霧予基隆市學齡前孩童、及第一線醫護人員，總價值超過500萬，下（6）月中旬將再捐給台北市學齡前孩童，共同守護孩童健康與生命安全。

納諾科技集團繼今年2月發表全球第一台無洗衣劑的洗衣機後，黑科技應用又傳來捷報。由集團旗下諾康生醫科技與台北醫學大學共同開發的「OHTrust歐舒特口腔防護噴霧」，於今年5月初獲得美國食藥署（FDA） OTC認證核准為口鼻腔抑菌噴霧劑。

COVID-19肆虐全球，台灣自今年4月底開始，每日以數萬起確診數速度增加，引發民眾恐慌，尤其兒童死亡案例不斷增加，更是引起各界高度關注，儘管台灣已引進孩童疫苗，但接種速度趕不上病毒傳染力，故，納諾集團除量產上市讓民眾盡快自我防護，今天日由納諾與北醫衍生新創子公司諾康生醫共同捐贈2萬瓶口鼻腔防護噴霧予基隆市學齡前孩童及第一線醫護人員，總價值超過500萬；6月中將再捐給台北市學齡前孩童，共同守護孩童健康與生命安全。

「OHTrust歐舒特口腔防護噴霧」是以納諾集團的專利技術「納米離子水（NSIW）」為基底而研發的產品，被美國EPA認證實驗室證實可抑制新冠病毒Delta變異株，且通過SGS動物毒理報告，可在無稀釋的使用下直接接觸眼睛及口鼻腔黏膜，可吸入與口服，無毒性。消費者可隨手噴口腔，減少病毒與黏膜接觸的量和時間，抑制病毒入侵人體，不僅減少自己遭感染風險，在自己確診的狀況下，也可減少傳給他人的機會。

新冠病毒是經由人類細胞膜的表面受體ACE2進入體內，再複製病毒產生感染症狀，根據美國UNC Gillings 公衛學院指出，病毒主要由口、鼻腔進入，尤其在鼻腔所採集到的病毒量比口腔還多，主要是鼻腔內的ACE2受體，比喉嚨及支氣管細和其他呼吸道還多，所以鼻腔內的細胞明顯容易受感染，這也是疫情爆發時，WHO呼籲大家要戴口罩的原因，而納諾集團堆出的「OHTrust歐舒特口腔防護噴霧」，正可降低COVID-19病毒感染。

「OHTrust歐舒特口腔噴霧」獲得美國FDA OTC認證，「納米離子水(NSIW)」還獲得美國EPA認證實驗室、長庚大學、SGS、台北醫學大學一系列檢驗，並通過41項抗菌檢測、6項病毒殺滅檢測。本產品富含高濃度氫氧負離子，如同家電業所說的負離子抑菌原理，可達到近百分百抑菌，除了抑制新冠病毒Delta變異，還可抑制腸病毒、AB型流感病毒、沙門氏桿菌、白色念珠菌等常見病毒及環境細菌。

納諾科技集團以「納米離子水(NSIW)」為核心技術，除瞄準環保科技領域，佈局洗水、洗土、洗空氣等三大業務，亦積極開發生醫健康事業體，如集團旗下「諾康生醫」即推出自有品牌「OHTrust歐舒特」健康生醫防護產品，如口鼻腔噴霧、霧化防疫門，全方位防護納米離子水、全方位漱口水、空間除臭噴霧、食物蔬果潔淨噴霧以及寵物除臭噴霧等，於全台40幾家藥局、官網、電商平台上架銷售。