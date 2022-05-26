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首季預售屋市場續熱！實價揭露3,553億元 後續有待觀望

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據實價登錄，今年第1季預售市場表現穩定，全台揭露的預售金額達3,553億元，較去年第4季減少約32%，較去年同期增加40%，主要都會區中，預售件數成交王為桃園市4,712件，預售成交總金額最高的為新北市764.6億元。

首季預售屋市場房價方面，平均房價最高的為在台北市4,166萬元，整體而言，主要都會區今年第1季房價，比去年全年平均高出總價約150萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第1季房市還是維持相對熱絡市況，外在有造價上漲推升房價等題材，預售案仍普遍呈現熱銷的市況，直到近期央行升息與打炒房等題材發酵，加上疫情期間民眾減少外出，預售市場交易才逐漸轉冷。

統計資料顯示，今年第1季預售全國平均房價達1,513.5萬元，高於去年平均的1,366萬元，實價揭露的件數則達2.3萬件，由於去年實價揭露2.0新制7月1日才上路，因此2021上半年的資料較不齊全，不過今年第1季較去年同期量增44%；但因為2月有農曆年節等因素，加上上半年旺季329左右才起跑，因此第1季的交易量較第4季減少約32%。

第1季預售揭露件數最多的是桃園市，共4,712件，平均每戶1,324.5萬元，至於揭露金額最高的則是新北市的764.6億元，平均每戶1,722.8萬元，平均房價最高的則是台北市平均4,166萬元，整體而言第1季主要都會區房價都較去年均價上揚。

曾敬德指出，預售禁止換約的政策，可能會是這波預售市場的轉折點，一旦預售不能換約，預售將轉變為自用市場，預售案銷售速度變慢，自然整個房價就不會像過去一段時間大幅飆漲，同時間現在房價也已經反映過去一段時間的造價上揚，接下來較要觀察當疫情受控後，市場買氣的恢復狀況。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 疫情

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