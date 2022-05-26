全國電子 推遠距及夏季商品優惠活動
天氣逐漸進入今年夏季之後，國內各大廠家電廠及3C通路商也大展拳腳、積極推出各種促銷，搶攻今年夏季相關商品市場大餅，近日全國電子（6281）針對空調、家電及電腦等商品推出各種折扣及優惠，除了讓消費者享受優惠外，也將有利該公司第2季營運表現。
迎接仲夏到來，全國電子5月27日至5月31日推出「仲夏揪清涼」特惠活動，大家電折扣激殺至54折，空調產品也自8折起，全館家電9折，電腦75折起，除此之外更祭出30品破盤限量商品。
此外，因應疫情擴散，國內各級學校持續進行遠距教學，多數企業也進行居家上班，全國電子也表示，為讓大家可以維持遠距上班、上課，該公司在本波優惠期間，推出電視9折，日韓明星品牌出清最低54折起，三星75吋QLED量子電視，市價86900元，更以46900元銷售，其他還有冰箱、洗衣機、電子衣櫥也都有各種折扣吸引消費者。
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