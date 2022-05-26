快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

全國電子 推遠距及夏季商品優惠活動

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

天氣逐漸進入今年夏季之後，國內各大廠家電廠及3C通路商也大展拳腳、積極推出各種促銷，搶攻今年夏季相關商品市場大餅，近日全國電子（6281）針對空調、家電及電腦等商品推出各種折扣及優惠，除了讓消費者享受優惠外，也將有利該公司第2季營運表現。

迎接仲夏到來，全國電子5月27日至5月31日推出「仲夏揪清涼」特惠活動，大家電折扣激殺至54折，空調產品也自8折起，全館家電9折，電腦75折起，除此之外更祭出30品破盤限量商品。

此外，因應疫情擴散，國內各級學校持續進行遠距教學，多數企業也進行居家上班，全國電子也表示，為讓大家可以維持遠距上班、上課，該公司在本波優惠期間，推出電視9折，日韓明星品牌出清最低54折起，三星75吋QLED量子電視，市價86900元，更以46900元銷售，其他還有冰箱、洗衣機、電子衣櫥也都有各種折扣吸引消費者。

全國電子 家電

延伸閱讀

校園遠距教學再一周 國小送基本照顧經費北市埋單

基隆宣布高中以下延後1周至6月2日遠距教學 暑假沒提早

高雄+8542 中小學公幼補習班5月30日至6月5日遠距教學

基隆市宣布 高中以下學校遠距教學延長至6月2日

相關新聞

散裝船景氣 一路旺到年底

俄烏戰爭帶來原物料變動、各國振興經濟擴大基礎建設，已成為推升今年散裝船運價飆漲的最大動能，國內三大散裝船業者，裕民、慧洋...

長榮航行李免費託運 大放送

全球航空業迎客運解封商機，長榮航空昨（25）日宣布託運行李新政策，施行多年的行李「計重制」將正式走入歷史；未來，經濟艙行...

24年未漲⋯港埠業務費預計漲10% 碼頭工會：太少了！

港埠業務費已24年未調，台灣港務公司將調漲港埠業務費，目前初步研擬漲10%，將在7、8月送交通部審查。但碼頭工會、工人大...

後疫情時代 北台灣「防疫宅」交易增兩成

後疫情時代，防疫宅浮出檯面，房仲業者統計實價登錄全台主要都會區透天別墅與農舍交易狀況，去年主要都會區交易量上達40,69...

陽明加入絲路聯盟 實踐航運脫碳轉型

為積極因應淨零排放的挑戰，陽明（2609）加入絲路聯盟(The Silk Alliance)，攜手海運產業鏈相關成員，共...

台灣鋼聯多角化營運 拚居國內資源廢棄物循環產業龍頭

台灣鋼聯（6581）今（26）日舉行股東會，2021年因歐洲電價上漲使歐洲煉鋅公司Nyrstar宣布減產及中國大陸環保力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。