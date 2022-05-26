快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

momo富邦媒釋240項職缺 預計新增700人

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
2022年momo全面擴大徵才計畫，共約240項職缺預計新增招募700人。圖／富邦媒提供
2022年momo全面擴大徵才計畫，共約240項職缺預計新增招募700人。圖／富邦媒提供

疫情促動台灣電子商務跳躍式成長。台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）營運規模持續壯大，加速驅動全方位能量的升級。2022年momo全面擴大徵才計畫，共約240項職缺預計新增招募700人，強力延攬商品開發/經營、倉儲物流、科技資訊、後援服務四大領域人才；momo也將全力投資培育新世代電商人才，響應政府青年就業計畫、推行產學合作實習計畫，期許菁英夥伴與新世代人才的加入為公司注入營運與創新驅動力。

momo購物統計，2022年第1季品牌數已突破2.35萬個；商品SKU數則達400萬個。為持續開發新產品並為消費者把關商品品質，電子商務商品開發/經營也是momo長期延攬的人才目標；具創新與創意的行銷菁英，或有意願加入momo行銷行列的人亦是momo亟欲號召的夥伴。

momo長期積極投入全台倉儲物流佈局，今年年底全台「衛星倉」將擴增至50座；「自動化物流中心與主倉」則計畫增至19座。在全台倉儲物流基礎建設積極佈建之下，物流倉儲人才做為最後一哩路順暢運行的要角，同樣是2022年momo重點求賢目標，包含倉儲物流經營管理、物流營運分析、倉儲品管物流檢驗、職業安全衛生管理、分貨維運、分貨理貨、機貨車配送等主管及專員，期許領域能手的加入共同轉動momo全台倉儲物流服的務升級。

momo持續以數據賦能驅動服務力全面升級，因此今年也將大舉招聘科技資訊人才，包網站開發工程師、APP程式開發工程師、程式設計工程師、資訊系統工程師、運籌系統工程師等高科技數位人才及智慧倉儲物流人才，以期在顧客需求與購物行為快速變遷的時代，momo能以科技實力提升服務量能，帶給消費者更優質的購物體驗，朝向亞洲首選的虛擬購物平台願景邁進。

momo

延伸閱讀

疫情加速電商發展 momo擴大徵才招募700人

誰說只有女性才能穿蕾絲 U&Z大膽推男性蕾絲平口內褲

子瑜確診！TWICE一口氣爆三名成員染疫

momo購物網「網購泡麵熱銷榜」出爐 TOP 3超級經典

相關新聞

散裝船景氣 一路旺到年底

俄烏戰爭帶來原物料變動、各國振興經濟擴大基礎建設，已成為推升今年散裝船運價飆漲的最大動能，國內三大散裝船業者，裕民、慧洋...

長榮航行李免費託運 大放送

全球航空業迎客運解封商機，長榮航空昨（25）日宣布託運行李新政策，施行多年的行李「計重制」將正式走入歷史；未來，經濟艙行...

告張榮發基金會董事委任關係不存在 張國政上訴再敗

長榮集團大房三子張國政認為張榮發基金會未遵期改選董事，侵害他身為捐助人監督的權力，提告請求確認張榮發基金會與鍾德美等14...

24年未漲⋯港埠業務費預計漲10% 碼頭工會：太少了！

港埠業務費已24年未調，台灣港務公司將調漲港埠業務費，目前初步研擬漲10%，將在7、8月送交通部審查。但碼頭工會、工人大...

後疫情時代 北台灣「防疫宅」交易增兩成

後疫情時代，防疫宅浮出檯面，房仲業者統計實價登錄全台主要都會區透天別墅與農舍交易狀況，去年主要都會區交易量上達40,69...

陽明加入絲路聯盟 實踐航運脫碳轉型

為積極因應淨零排放的挑戰，陽明（2609）加入絲路聯盟(The Silk Alliance)，攜手海運產業鏈相關成員，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。