momo富邦媒釋240項職缺 預計新增700人

疫情促動台灣電子商務跳躍式成長。台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）營運規模持續壯大，加速驅動全方位能量的升級。2022年momo全面擴大徵才計畫，共約240項職缺預計新增招募700人，強力延攬商品開發/經營、倉儲物流、科技資訊、後援服務四大領域人才；momo也將全力投資培育新世代電商人才，響應政府青年就業計畫、推行產學合作實習計畫，期許菁英夥伴與新世代人才的加入為公司注入營運與創新驅動力。

momo購物統計，2022年第1季品牌數已突破2.35萬個；商品SKU數則達400萬個。為持續開發新產品並為消費者把關商品品質，電子商務商品開發/經營也是momo長期延攬的人才目標；具創新與創意的行銷菁英，或有意願加入momo行銷行列的人亦是momo亟欲號召的夥伴。

momo長期積極投入全台倉儲物流佈局，今年年底全台「衛星倉」將擴增至50座；「自動化物流中心與主倉」則計畫增至19座。在全台倉儲物流基礎建設積極佈建之下，物流倉儲人才做為最後一哩路順暢運行的要角，同樣是2022年momo重點求賢目標，包含倉儲物流經營管理、物流營運分析、倉儲品管物流檢驗、職業安全衛生管理、分貨維運、分貨理貨、機貨車配送等主管及專員，期許領域能手的加入共同轉動momo全台倉儲物流服的務升級。

momo持續以數據賦能驅動服務力全面升級，因此今年也將大舉招聘科技資訊人才，包網站開發工程師、APP程式開發工程師、程式設計工程師、資訊系統工程師、運籌系統工程師等高科技數位人才及智慧倉儲物流人才，以期在顧客需求與購物行為快速變遷的時代，momo能以科技實力提升服務量能，帶給消費者更優質的購物體驗，朝向亞洲首選的虛擬購物平台願景邁進。