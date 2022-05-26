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後疫情時代 北台灣「防疫宅」交易增兩成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新北透天別墅示意圖。圖／台灣房屋
新北透天別墅示意圖。圖／台灣房屋

後疫情時代，防疫宅浮出檯面，房仲業者統計實價登錄全台主要都會區透天別墅與農舍交易狀況，去年主要都會區交易量上達40,698件，六都中，北台灣增幅明顯優於南台灣，以2019年與2021年疫情前後相較，新北市以32.9%成長率奪冠，專家分析，農舍與透天別墅產品擁有「密度低、大棟距、人口少」三大優勢，在後疫情時代，備受購屋族關注。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，除了住宅外部環境考量外，民眾購屋傾向「密度低、大棟距、人口少」，有獨立的室內環境，獨立的出入空間的獨棟透天或郊區別墅成為擇屋條件，尤其是總價合宜的透天宅，詢問度更是明顯升高。

另外，根據台灣房屋官網點閱資料，今年第1季大樓點閱率較去年同期減少約4%，而在農舍與透天別墅點閱率明顯提高，分別增加82%與24%。

根據實價登錄統計，八大主要都會區透天別墅與農舍統計增減幅，2019年與2021年相比，新北市買防疫型住宅增加最多，以32.9%居冠；新竹市22.8%；再則是桃園市21.4%位居第三。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

台灣房屋汐止特許加盟店店長吳晨昕表示，透天別墅或農舍，有著不需要與他人共用空氣管道、電梯、大樓公設等特點，大幅減少與人接觸的機會，加上有些產品附有庭院空間，也相對受到購屋者青睞。以汐止伯爵系列的獨棟別墅總價大約要2500~3000萬之間，不過汐止也不少「類別墅」的產品，上下疊的兩層樓住宅，總價1500~2000萬就能有大空間，很受青睞。

江怡慧強調，不難發現增幅多的縣市都是人口密集度相對高的區域，除了有防疫功能外，在台北地區還包括有都更效益，因此交易量大增，至於南部本來居住就多以透天厝或是別墅、農舍比例高，因此明顯在交易表現較不及北部。

江怡慧說，近年購屋族愛買透天別墅產品增多外，住宅設計或是陳設方面亦納入防疫概念，包括科技進步，抗菌、調節、健康建材受到重視等，甚至電器設備也要與時俱進，都是巔覆過去傳統型態上的改變。

透天

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