陽明加入絲路聯盟 實踐航運脫碳轉型

為積極因應淨零排放的挑戰，陽明（2609）加入絲路聯盟(The Silk Alliance)，攜手海運產業鏈相關成員，共同發展並推動船舶脫碳策略，冀能透過聯盟成員協力合作，打造綠色走廊計畫，逐步邁向航運脫碳轉型之路。

絲路聯盟由勞氏船級社海事脫碳中心(Lloyd's Register Maritime Decarbonisation Hub)創立，由海運上下游各相關產業鏈之成員所組成，旨在藉由供應鏈的合作，針對貨櫃船舶制定兼具安全性及商業面的永續脫碳策略，以提供絲路聯盟成員們在燃料轉型、投資風險等不確定因素下，有可執行之參考依據，以持續推動低碳轉型策略，履行COP26淨零碳排之承諾與責任。絲路聯盟第一階段將奠基亞洲區間航線，建立綠色走廊計畫，以加速促進全球航運產業脫碳進程。

陽明海運持續致力於推動環境永續發展，減碳成效斐然，透過船體優化、環保新船布建、最適航速控制、智慧化監控系統引進與現成船改裝等管理性措施，營運船舶於2021年二氧化碳排放強度較2008年減少57.38%，提前達成國際海事組織(IMO)2030年降低40%的目標，未來更規劃建造5艘15,000 TEU的LNG動力雙燃料船舶，冀能透過較成熟的替代燃料因應航運淨零碳排的挑戰。本次藉由參與絲路聯盟，更可強化陽明海運對船隊燃料轉型的承諾，並支持貨櫃航運達到零碳排的長期目標。