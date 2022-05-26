快訊

直播／全民快篩陽即確診首日上路 指揮中心下午2時記者會

男童家中沒電腦帶弟去圖書館遠距上課 館員「1舉動」被讚爆：好暖

單方面證實「接收」惹怒華夏科大 台科大道歉「盼獲諒解」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情打房更有效 建商5月推案量恐創20年新低比SARS還少

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。報系資料照
房市示意圖。報系資料照

住展雜誌統計，截至5月25日為止，北台灣預售屋、新成屋推案量僅約320億元，預計5月全月推案量可能只有360億元上下，不僅比SARS期間更慘澹，還可能創下2002年以後、近20年來新低。住展雜誌研發長何世昌表示，由於今年5月本土疫情大爆發，單日確診人數一度逼近10萬人大關，染疫、居隔人數眾多，及民眾自發性減少出門活動，情況比SARS封院恐慌高峰期更嚴峻，建商普遍放緩推案進度，導致新建案供給降至冰點。

何世昌指出，病毒打房顯然比政策還有效，預料至少會有一季的時間買賣雙方暫停交火；雖然房市正在染疫居隔當中，但預期Q3市況會緩慢復甦，但後遺症所在難免，買氣恐難在短期內回到染疫前頭好壯壯的樣子。

住展雜誌統計預估，今年5月全月推案量可能只有360億元，不僅可能創下2003年以來新低，若與去年同期相比，降幅更為驚人。2021年5月下旬，雙北市首次升三級警戒，當時該月推案量仍逾1100億元，今年5月推案量卻較去年同期衰退幅度高達近68％，比腰斬還慘重。

推案量幾近枯竭的主因，在於北台灣疫情嚴峻，一來是需要隔離與治療的人數眾多，未染疫的民眾傾向避疫、減少外出活動，使得房市人氣與買氣連袂下滑、建商順勢縮手推案。其次，因公家機關染疫、或隔離人數也不少，使得預售屋契約備查時間拖得更久，就算部分建商無畏疫情想賣房，卻因備查進度不明而無法開賣。

北台灣各縣市5月推案量表現，基隆掛蛋沒有新案釋出。次低的是宜蘭縣，僅約9億元，但因去年同期基期並不高，年減幅僅約18％。新北市今年5月推案量只約103億元，較去年同期驟降約4百億元，年減幅近8成。桃園推案量也十分低迷，只有82億元左右，較去年同期大減近72％。而近年受建地不足、供給缺貨問題所擾的新竹，今年5月推案量更只剩11億元，比去年同期暴跌逾9成。

僅台北市推案量約155億元，較去年同期增加11億元、年增幅約7.6％。何世昌分析，北市案量增長的主因，在於520檔期原訂推出的小宅建案數量較多，業者評估線上小宅供給量不足，剛性需求受疫情衝擊程度較低，因此小宅案多按既定程序推出。

疫情 建商 買氣

延伸閱讀

安平絕版2字頭房價親民 建商逆勢推案吸買氣

疫情再起 今年520檔期幾近熄火

風城變「瘋城」漲幅比通膨可怕！房子晚買1年多2成自備款 新竹剩台積電加持這區有2字頭

你打房我照漲！雙北開價創新高 兩蛋白區破百萬

相關新聞

疫情打房更有效 建商5月推案量恐創20年新低比SARS還少

住展雜誌統計，截至5月25日為止，北台灣預售屋、新成屋推案量僅約320億元，預計5月全月推案量可能只有360億元上下，不...

散裝船景氣 一路旺到年底

俄烏戰爭帶來原物料變動、各國振興經濟擴大基礎建設，已成為推升今年散裝船運價飆漲的最大動能，國內三大散裝船業者，裕民、慧洋...

長榮航行李免費託運 大放送

全球航空業迎客運解封商機，長榮航空昨（25）日宣布託運行李新政策，施行多年的行李「計重制」將正式走入歷史；未來，經濟艙行...

漢來美食：滾動式調整回應顧客需求

漢來美食（1268）面對國內開始跟疫情共存，餐飲業的營收也跟著下滑，營運上持續以滾動式調整回應顧客的需求，除拓展各式通路...

中華電信子公司爆造假工時 還要員工自拍影片給主管看

時代力量立委邱顯智今與桃園市中壢區市議員參選人林佳瑋舉行記者會踢爆，中華電信百分之百投資的子公司宏華國際公司造假工時紀錄...

聯邦快遞聯手Aurora 實現自動駕駛貨車運輸

聯邦快遞集團與Aurora Innovation, Inc.共同宣佈擴大自動駕駛貨運實驗計劃，將在美國德克薩斯州（Tex...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。