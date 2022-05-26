疫情打房更有效 建商5月推案量恐創20年新低比SARS還少

住展雜誌統計，截至5月25日為止，北台灣預售屋、新成屋推案量僅約320億元，預計5月全月推案量可能只有360億元上下，不僅比SARS期間更慘澹，還可能創下2002年以後、近20年來新低。住展雜誌研發長何世昌表示，由於今年5月本土疫情大爆發，單日確診人數一度逼近10萬人大關，染疫、居隔人數眾多，及民眾自發性減少出門活動，情況比SARS封院恐慌高峰期更嚴峻，建商普遍放緩推案進度，導致新建案供給降至冰點。

何世昌指出，病毒打房顯然比政策還有效，預料至少會有一季的時間買賣雙方暫停交火；雖然房市正在染疫居隔當中，但預期Q3市況會緩慢復甦，但後遺症所在難免，買氣恐難在短期內回到染疫前頭好壯壯的樣子。

住展雜誌統計預估，今年5月全月推案量可能只有360億元，不僅可能創下2003年以來新低，若與去年同期相比，降幅更為驚人。2021年5月下旬，雙北市首次升三級警戒，當時該月推案量仍逾1100億元，今年5月推案量卻較去年同期衰退幅度高達近68％，比腰斬還慘重。

推案量幾近枯竭的主因，在於北台灣疫情嚴峻，一來是需要隔離與治療的人數眾多，未染疫的民眾傾向避疫、減少外出活動，使得房市人氣與買氣連袂下滑、建商順勢縮手推案。其次，因公家機關染疫、或隔離人數也不少，使得預售屋契約備查時間拖得更久，就算部分建商無畏疫情想賣房，卻因備查進度不明而無法開賣。

北台灣各縣市5月推案量表現，基隆掛蛋沒有新案釋出。次低的是宜蘭縣，僅約9億元，但因去年同期基期並不高，年減幅僅約18％。新北市今年5月推案量只約103億元，較去年同期驟降約4百億元，年減幅近8成。桃園推案量也十分低迷，只有82億元左右，較去年同期大減近72％。而近年受建地不足、供給缺貨問題所擾的新竹，今年5月推案量更只剩11億元，比去年同期暴跌逾9成。

僅台北市推案量約155億元，較去年同期增加11億元、年增幅約7.6％。何世昌分析，北市案量增長的主因，在於520檔期原訂推出的小宅建案數量較多，業者評估線上小宅供給量不足，剛性需求受疫情衝擊程度較低，因此小宅案多按既定程序推出。