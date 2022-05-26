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反轉？竹北Q1交易量年減5成、這產品價跌25%
東森房屋統計實價資料指出，新竹縣竹北市今年第一季成屋交易量年減逾五成，預售屋交易也下滑三成，華廈產品平均成交價從28.6萬，降至21.4萬元，跌幅達25%。
東森房屋竹北光明加盟店店長李榮振表示，受到政府一系列打房政策影響，如利率調升、預售屋禁轉紅單預告及目前擬施行的第二房限貸令等，的確將一批投資置產型客戶洗出市場，帶看量也明顯下降。
他表示，整體來說，竹北房價仍持續推高，預售屋平均房價從2020年一坪28萬，2021年達38.5萬，今年Q1進一步來到43.6萬元；不分屋齡電梯大樓均價也從27.7萬元，一年之內飆至38.7萬元，較去年同期漲幅逾四成。
他表示，華廈產品下跌，主因為近年重劃區興起，造成商圈轉移，雖新發展帶動整體房市價格，但考量屋齡及修繕成本，市場仍多偏好新屋。
李榮振表示，相較鄰近區域，竹北市無論居民年齡還是區域發展都相當年輕，區域內綠覆率高公園綠地遍布，並坐擁高鐵、台鐵雙軌道機能，且有國道1號竹北交流道，而竹北近年房市熱區則集中在縣三、華興兩重劃區以及新竹高鐵站周遭。
目前區域內預售屋價格，以縣三重劃區來說約在60到65萬元間；西區華興重劃區則多在40至45萬元左右；東區新成屋則約在55萬元。中古大樓均價則在45萬元上下。指標建案如「若山」系列，該案主打大坪數，鄰近高鐵站，最高成交行情達69餘萬元，直逼七字頭。
李榮振表示，竹北緊鄰竹科，是台灣數一數二高所得、高收入區域，且綜觀整體生活、交通機能等條件支撐，房屋價格沒有大幅下跌的理由，但鑑於目前市場價格相對混亂，建議若如無迫切購屋需求客戶，可以先行觀望，待今年第三季甚至第四季後再行進場。
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