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國泰航空發布可持續發展報告 邁向碳中和及多元共融

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
國泰航空集團發布年度《可持續發展報告》，闡述在環境、社會和管治議題上的承諾和具體進展。記者楊文琪/攝影
國泰航空集團發布年度《可持續發展報告》，闡述在環境、社會和管治議題上的承諾和具體進展。記者楊文琪/攝影

國泰航空集團發布年度《可持續發展報告》，闡述在環境、社會和管治議題上的承諾和具體進展。這些議題對公司在2050年前實現凈零碳排放的目標以至所有持份者均非常重要。

行政總裁鄧健榮表示：「我們很高興發布《 2021 年度可持續發展報告》，詳列去年在可持續發展重要議題上所取得的具體進展，以及作為良好的企業公民，如何應對2019冠狀病毒病全球大流行，並一直在全球公共衛生危機中支援各社區。此外，我們亦為實現員工團隊更多元共融及使用可持續航空燃油作出新的承諾。

「航空業正從2019冠狀病毒病的影響中逐步恢復，亦已過渡至低碳運輸和可持續航運的轉捩點。國泰航空以先前作出的碳中和承諾為基礎，在 2021 年訂立目標，於2030 年將可持續航空燃油使用量提升至公司營運航班的總耗油量10%。此外，我們在 2021 年還開發了亞洲首個主要『企業可持續航空燃油計劃』，並於上月啟動先導階段，首度於香港國際機場引入可持續航空燃油。我們將與合作夥伴和企業客戶攜手合作，在復甦過程中以可持續的方式繼續將香港與世界聯繫起來。」

《2021年可持續發展報告》的重點包括：

1.協助運送疫苗至世界各地：我們在疫情下爭分奪秒，推出2019冠狀病毒病疫苗運輸方案，緊急運送疫苗至世界各地。在2021年，我們運送了超過 1.65 億劑疫苗和其他必需的醫療用品至香港及其他地區。

2.在實現碳中和方面取得進展：我們訂出目標，於2030年將可持續航空燃油使用量提升至總燃油消耗量10%，為亞洲區內最先的其中一家航空公司，並承諾聯同「寰宇一家」的合作夥伴從2024年起共同購入超過3.5億加侖可持續航空燃油。國泰航空同時為「航空界氣候變化工作組」(Aviation Climate Taskforce)創始成員，推動科技突破以助航空業減碳。

3.多元共融的堅定承諾：我們承諾在2025年，由女性擔任管理職位的比例增加至少25%，以達致30%的整體水平。為落實有關目標，公司在2021年成立了多元共融督導委員會和專責團隊。

疫苗 國泰 香港

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