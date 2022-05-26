病毒打房比政策有效 北台灣5月新屋推案量比SARS還慘

據住展雜誌統計，截至5月25日為止，北台灣預售屋、新成屋推案量僅約320億元，預計5月全月推案量可能只有360億元上下，不僅比SARS期間更慘淡，還可能創下2002年以後、近20年來新低。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於今年5月本土疫情大爆發，單日確診人數一度逼近10萬人大關，染疫、居隔人數眾多，以及民眾自發性減少出門活動，情況比SARS封院恐慌高峰期更嚴峻，建商普遍放緩推案進度，導致新建案供給水位降至冰點。

住展雜誌統計預估，今年5月全月推案量可能只有360億元上下，不僅可能創下2003年以來新低，若與去年同期相比，降幅更為驚人。2021年5月下旬，雙北市首次升三級警戒，當時該月推案量仍逾1,100億元，今年5月推案量卻較去年同期衰退幅度高達近68%，比腰斬還慘重。

何世昌指出，推案量幾近枯竭的主因，在於北台灣疫情炸裂所導致，一來是需要隔離與治療的人數眾多，未染疫的民眾傾向避疫、減少外出活動，使得房市人氣與買氣連袂下滑、建商順勢縮手推案。

其次，因公務人員染疫、或隔離人數也不少，使得預售屋契約備查時間拖得更久，就算部份建商無畏疫情想賣房子，卻因備查進度不明而無法開賣。

北台灣各縣市5月推案量表現，基隆沒有新案釋出，單月推案量掛蛋。推案量次低的縣市是宜蘭縣，僅約9億元；各縣市中僅台北市繳出推案量正成長的成績單，今年5月推案量約155億元，較去年同期增加11億元、年增幅約7.6%。

新北市今年5月推案量僅剩103億元左右，年減近八成；桃園今年5月推案量也十分低迷，只有82億元左右，較去年同期大減近72%，顯示疫情海嘯襲擊，讓北台灣新屋市場推案量整個「青筍筍」，僅剩供需失衡的新竹，成交最穩定。