還在漲！北市房價連5月創高 大樓呈45度仰攻

台北市地政局公布最新房價指數，2月全市均價每坪57.2萬元，連漲8個月，並已連續5個月創歷史新高。

各類產品中，大樓漲勢最凶，2月均價每坪67.7萬，比前一波，2015年6月時高點61萬元，漲幅已超過一成；平均購屋總價也突破2,400萬元，以自備款兩成來算，在北市買大樓要準備480萬元，每月房價負擔則超過6.5萬元。

北市地政局根據實價資料，每月發布住宅價格指數。今年2月實價登錄交易658件，較1月減少8%；交易總額185億元，也較1月減9%。

不過住宅價格指數113.43，較1月上升0.62%。2月標準住宅總價1,797萬元，標準住宅單價每坪57.23萬元。

大樓、公寓都已連續8個月上漲，小宅則是連7個月上漲。

漲勢以大樓最凌厲，在突破歷史高點後，過去幾個月呈45度仰角上攻，目前購屋總價已來到2,419萬元，對一般上班族來說，在台北買電梯大樓已成不可能的任務。

2月公寓住宅價格指數111.51，均價每坪48.1萬，距歷史高點一坪相差約一萬。小宅則已連續7個月創歷史新高，目前來到一坪69.25萬，距離70萬7字頭，只差一步。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市本次發佈的統計數據，以2月的實價交易為基準，由於2月連假多、工作天數少，因此完成行政作業登錄的交易件數也相對較少，整體交易規模因而稍稍縮水。