疫情炸裂 新北「防疫宅」交易增三成

疫後北台灣灣透天別墅交易夯，房仲統計實價資料透天、別墅與農舍交易狀況，去年主要都會區交易量達40,698件，北台灣買氣增幅明顯優於南台灣，新北市和疫前2019年相比，成長32%最多，其次為新竹市與桃園市，也有兩成以上成長。

另外根據台灣房屋官網點閱資料，今年第一季大樓點閱率較去年同期減少約4%，農舍與透天別墅點閱率則分別增加82%與24%。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，新冠疫情襲捲全球，為安全健康考量，民眾購屋傾向「密度低、大棟距、人口少」，有獨立出入空間的透天住宅、郊區別墅或農舍成為熱門物件，尤其是總價合宜的透天宅，詢問度更是明顯升高。

台灣房屋汐止特許加盟店店長吳晨昕表示，以汐止伯爵系列的獨棟別墅為例，總價大約要2500~3000萬之間，近來就有不少人詢問，一些類別墅、上下疊的兩層樓住宅，總價1,500~2,000萬就能有大空間，也很受青睞。

江怡慧強調，資料顯示，透天交易增幅多的縣市都是人口密集度相對高的區域，除了有防疫功能外，在台北地區還包括有都更效益，因此交易量大增；南部本來居住就多以透天厝或是別墅、農舍比例高，因此明顯在交易表現較不及北部。