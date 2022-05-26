全球航空變動大 華航董座：已做好準備、抱持審慎樂觀

華航（2610）董事長謝世謙於今日股東會中表示，去年疫情持續干擾，快速應變的營運策略加上員工齊心努力，政府的紓困與協助，華航 110 年營運創下佳績的關鍵，成為全球航空業少數獲利的公司。今年市場充滿不確定性，客運市場逐步恢復，但油價攀升也會面臨高成本，華航已經做好準備，會掌握所有商機對今年還是抱持審慎樂觀看法。

華航今 (26) 日上午於台北矽谷國際會議中心舉行股東常會，華航以「貨運為主、客運為輔」的經營方針，除寫下貨運營收新高的歷史紀錄，更維繫台灣產業及經濟脈動，也全力協助全球防疫工作，迄今已載運超過 1 億劑新冠疫苗。

謝世謙展望今年航空市場，其中，客運市場華航積極為旅運需求布局準備，隨著各國疫情趨緩及邊境管制陸續鬆綁，華航全面規劃各航線增班，並將配合政府開放程度，機動調整客運班次；以 A321neo 新機優化區域航線產品，並爭取高收益之三、四航權客源，迎接市場及旅客期待。因應疫情服務新趨勢，隨天合聯盟持續共同開發非接觸式服務，優化機場報到流程、轉機過程減少人員接觸，創建更安全的旅程，提升旅客對航空旅行信心。

謝世謙也進一步表示，全球經濟逐步復甦，在後疫情時代仍存在許多不確定性，面對嚴峻的疫情環境及快速變化的市場挑戰，以及航空燃油價格上升的情況下，華航經營團隊將保持謹慎態度，因時制宜靈活應變，動態調整客貨運銷售計畫，以因應市場變化，發揮貨運營運優勢，全面掌握利基市場。華航亦將持續推動企業永續相關作為，主動進行各項風險管控及建置相對因應策略，依公司治理國際規範及市場推動情形，滾動式調整管理制度，深化公司自發性永續治理文化，在逆勢中持續前進成長。

華航 110 年營收為 1,321.40 億元，營業淨利 193.20 億元，全年稅前淨利 119.74 億元，每股稅後盈餘(EPS) 1.67 元。獲利主因來自貨運營業，因應航空市場變化，華航團隊通力合作，打造備受業界信賴的航空貨運服務，以 21 架全貨機寫下貨收千億佳績，每周平均營運高達 117 班次貨機；也妥善調度客機，輔以腹艙載貨運能，客機純載貨每週逾 250 班次，全力衝刺貨運營收。

華航持續優化機隊營運規模暨活化航機資產，為迎向高效能省油航機的趨勢，華航雙向擴張客貨機隊，A321neo 新世代客機自 110 年底引進，陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線營運；777F 貨機在 109 年底交機引進的時機，適逢全球航空貨運高峰的最佳時刻，也成為獲利主力。

華航高效整合客貨機運能配置，提高貨機使用率，並優先布局於營收較高之利基航線，把握去年第四季進入貨運傳統旺季及歐美節慶購物商機，在海運壅塞未見趨緩等因素帶動下，加深市場對空運艙位迫切需求，持續推升運價。華航並整合客貨運航網，完整布局亞洲、歐洲、美洲等共 17 個國家、39 個航點，致 110 年度貨運收入較 109 年增加 52.09 %，單季貨運營收更寫歷史新高，在疫情期間創造貨運佳績。