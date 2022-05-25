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追夢企業家！看傳奇私募基金「3G資本」如何在後疫情時代逆勢創新局?

聯合線上／ 林啟芬

從三人公司到全球巨霸，「3G資本」創辦人被股神巴菲特譽為「全球最會做生意的人」，獨到的經營哲學成為企業界津津樂道的商戰傳奇！繼收購連鎖速食店「漢堡王」(Burger King)、卡夫亨氏(The Kraft Heinz Company)，躍升為全球食品龍頭後，這間擁有3千多億美元的「3G資本」投資帝國宣布2022年將踏入新領域，以每股175歐元收購荷蘭百年窗簾建材大廠亨特道格拉斯(Hunter Douglas)，預估市值達71億美元，這是「3G資本」自2015年以來最大的收購行動。

已成立40多年的「3G資本」是一家關注企業長期價值的全球私人投資公司，擅長以「賦能式投資」將品牌價值與企業潛力最大化，「3G資本」旗下品牌包含知名品牌可樂娜（Corona）百威啤酒（Budweiser）等數百個品牌，過去專攻食品、飲料和餐飲品牌，自2017年聯合利華收購案破局後，「3G資本」轉攻為守，抱著100億美元資金觀望尋找適合的投資標的。

「3G資本」斥資超過5.8億美元收購窗簾領導品牌亨特道格拉斯。 圖∕聯合報系提供
「3G資本」斥資超過5.8億美元收購窗簾領導品牌亨特道格拉斯。 圖∕聯合報系提供

近兩年疫情造就宅商機，大眾對健康居家品質的需求提升，「3G資本」也把目標鎖定世界知名窗簾領導品牌製造商亨特道格拉斯(Hunter Douglas)，作為本次併購案的主角，斥資超過5.8億美元收購該品牌，不僅創下歷史最高收購金額，也是「3G資本」跨界轉型、進入新領域重要的一步。

「3G資本」將帶領亨特道格拉斯百年品牌跨出新步伐。 圖∕聯合報系提供
「3G資本」將帶領亨特道格拉斯百年品牌跨出新步伐。 圖∕聯合報系提供

觀察亨特道格拉斯近百年的發展，亨特道格拉斯創立於1919年，是蜂巢結構窗簾創始品牌。其高品質的商品備受消費者青睞，逐漸由一家公司發展成業務橫跨70多個國家、擁有35億美元的多元化集團。1985年設計出領先的「風琴簾」與「絲柔百葉」，更是時尚設計宅標準搭配的經典窗簾。

亨特道格拉斯股份原本由創辦人索南伯格(Sonnenberg)家族持有，未來「3G資本」將擁有亨特道格拉斯75%股份，索南伯格家族保留25%股份，亨特道格拉斯董事會主席將由現任首席執行官大衛∙索南伯格(David Sonnenberg)繼續擔任。

亨特道格拉斯深耕台灣市場28年，參與了國內裝修設計市場與品味的成長和成熟。在後疫情時代大眾對宅生活的重視提升，以及「3G資本」深厚財務與資源加持下，預計將為窗飾市場注入持續成長的動能，也讓外界再次見識到「3G資本」的實力和遠見。

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