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晶鑽生醫與港商GUC簽經銷合約 進大陸醫美市場前哨站

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
晶鑽生醫自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」全系列線雕線材，與港商GUC簽訂經銷合約，圖左為晶鑽總經理謝佳憲。圖／晶鑽生醫提供
晶鑽生醫自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」全系列線雕線材，與港商GUC簽訂經銷合約，圖左為晶鑽總經理謝佳憲。圖／晶鑽生醫提供

晶鑽生醫（6815）今（25）日宣布，旗下自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」全系列線雕線材，與港商Good Union Corporation Limited（GUC）簽訂經銷合約，正式跨足海外市場，瞄準包括中國內地、澳門赴港就診商機，做為進軍中國醫美市場的前哨站。

根據合約，晶鑽生醫授權GUC於香港地區代理銷售提美拉全品項線材，雙方將共同建立香港培訓中心，進行技術交流與產品推廣，協助當地醫師成為提美拉種子醫師，以利擴大提美拉的市場滲透率。

GUC為專業醫學美容儀器設備代理商，在香港市場為後起之秀，迄今代理超過20個品牌，產品涵蓋透明質酸針劑、肉毒桿菌素、射頻、光學、高能量聚焦超聲波等，近年業務版圖擴展至健康管理市場。此次取得提美拉品牌的經銷權，再跨足線雕拉提市場，將有助強化其產品線組合。

根據Frost & Sullivan的調查，隨著現代醫美療程接受度的提高，2020年香港醫療美容市場規模來到85億港元，2015-2020年的複合成長率達13.9%，醫美服務市場的規與成長速度皆超越傳統美容市場，預估2025年香港醫美市場規模可達141億港元、2030年將達217億港元，且整體醫美滲透率可望進一步提升。

此外，香港國際化與醫療品質與服務的優勢，在2020年疫情封關前，每年以醫療旅遊為目的造訪香港的中國內地、澳門等總人次持續提升，隨著疫情逐步趨穩與香港通關的正常化，可望重返疫情前水準。

晶鑽總經理謝佳憲表示，全球線雕市場過去一直由國際品牌把持，「提美拉」是唯一由台灣自主研發與製造，此次攜手GUC除共同開拓香港醫美市場外，對晶鑽來說，更是正式揭開提美拉海外布局的新頁，以香港為跳板，將有助搶攻高速成長的中國醫療美容服務市場。

香港 醫美

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