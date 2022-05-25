信義房屋首招幕僚MA 另類辦「選前之夜」讓新鮮人提問

信義房屋（9940）今年首次招募總公司幕僚儲備幹部（MA），鎖定質優新鮮人，祭出保障年薪120萬的高競爭力薪酬，砸重本培養專案管理人才，中長期則能挑戰主管職。由於待遇優渥且職涯發展可期，收到熱烈迴響，甚至加開面試場次消化履歷量，因是首屆舉辦，許多新鮮人對未來工作內容及職涯藍圖多有好奇，信義房屋特別選在決選面試前夕，另類舉辦「選前之夜」，開放決選候選人與主管互動「問到飽」，讓新鮮人能夠更踏實選擇信義房屋，一起達成企業轉型目標。

信義房屋近年積極轉型為「居住生活服務提供者」，除了核心的中古屋買賣仲介，也要在購屋前後的居住生活相關領域提供服務給消費者，達到「永續好生活」目標。為提升人才密度、達到轉型所需動能，信義企業集團擴大徵才，除招募房仲業務，也徵求Proptech數位人才、總公司幕僚儲備幹部等。

不過，考量到MA計畫是首次舉辦，許多人在初試時對未來工作內容、職涯藍圖多有好奇，信義房屋特別選在決選前夕，線上舉辦「選前之夜」，邀請進入最後決選的候選人參加，除安排時下最夯的「講一個你可能讓在場的大家很意外的Point」，邀請所有人自我介紹、彼此互動，也開放新鮮人提問。

例如不少人好奇，信義房屋轉型辦公室做了哪些專案、專案如何發想及後續推進，專案主管就分享DinDon智能賞屋、AI講房、會員制、信義居家APP等專案產出歷程；針對MA輪調及考評的規劃，除會安排到仲介事業了解房仲工作、培養與第一線同仁的人脈、取得證照，也會依個人學經歷與企業職缺，安排到其他單位輪調，並定期安排考核或專題報告，檢視該階段的培訓成效。

此外，信義房屋為「選前之夜」特別準備含精選餐酒的禮盒送給決選候選人，希望大家放輕鬆參與，另準備一張「時光餐券」，若未來入職，可享有與高階主管共餐的機會，也讓參與者大呼「很特別、很用心！」

信義房屋也表示，首屆幕僚儲備幹部招募已在4月底截止收件，本周將陸續展開決選。特別的是，此次投遞履歷的求職者中，高達4成具碩士學歷；擁有國立頂大（台大、清大、陽明交通大學、成大、政大）或外國學歷的求職者，共占33%。進一步分析求職者的背景，其就讀的科系以管理學群、財經學群各占3成最多，但也不乏來自文史哲、法政、資訊、工程、大眾傳播學群者，顯示信義房屋幕僚儲備幹部計畫提供多元的輪調機會及高成長的職涯路徑，對於來自不同所學的菁英人才，具有一定吸引力。

而雖然第一屆MA招募目前已經截止，但信義房屋仍持續向質優人才招手，包括Proptech數位人才，以及享有高薪高發展、數位工具賦能的不動產經紀人員，詳情均可上信義房屋人才招募網（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢，或參與5月28日線上舉辦的應屆畢業生工作說明會。