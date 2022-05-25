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服務業應變疫情 大江購物中心主打線上專人購物服務

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大江購物中心結合網路購物與實體專人服務，衝疫情之下的買氣。圖／大江提供
大江購物中心結合網路購物與實體專人服務，衝疫情之下的買氣。圖／大江提供

近來全台疫情升溫，影響消費者外出購物的意願，百貨零售業者仍積極推出優惠促銷與宅購物服務，大江購物中心結合網路購物與實體專人服務，APP會員瀏覽線上商品型錄EDM時，只須點選商品旁的「服務專線」或「電話預訂」的字樣，電話即撥打連線至品牌專櫃由櫃上專人協助選購、結帳。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，為回饋主顧客以刺激買氣，將於6月2至26日針對聯名卡友祭出高回饋超過20%，期間消費滿999元即可獲得200元電子現金券。

受疫情影響，全台百貨商場來客數明顯下滑，歷經去年五月三級警戒的震撼教育後，楊若琳表示，今年的百貨業者紛紛啟動應對措施，大江購物中心主動發送線上商品型錄EDM，並結合網路購物與專人服務。

此外，楊若琳也說，以各式餐廳特色深受大桃園地區歡迎的大江購物中心，館內約有六成餐廳與外送平台合作，包括瓦城、時時香、乾杯燒肉居酒屋、新馬辣等知名餐飲品牌，讓消費者在家安心防疫也能享受購物與美食的生活樂趣。

大江 疫情 網路購物

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