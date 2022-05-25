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史上最熱銷豪宅 西華富邦累計銷售450億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
大直「西華富邦」為熱銷的豪宅社區。記者朱曼寧／攝影
大直「西華富邦」為熱銷的豪宅社區。記者朱曼寧／攝影

飯店式管理豪宅蔚為風潮，不僅吸引層峰客，房價還相當抗跌，根據北市地政雲社區資料顯示，北市大直指標水岸景觀豪宅「西華富邦」，累計已經揭露實價約172戶，總銷售金額近450億元，成為史上最熱銷的豪宅社區，平均成交單價為每坪185萬元，高樓層的景觀戶多能站上每坪200萬元以上，該社區已經成為大直的新地標。

「西華富邦」基地面積高達7600餘坪，在台北市很難有類似開發規模的土地，加上大直的水岸景觀與山景，同時超高樓層的規劃，不僅成為大直的地標建築，水岸與山景的景觀優勢也吸引富裕人士進住，包括台積電創辦人張忠謀、富邦集團蔡家、萬豪酒店劉家、印尼紡織大王宋家、聯華神通集團等都是住客。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年飯店式豪宅開發的卻成為一種趨勢，包括西華富邦、文華苑等頂級豪宅，都訴求高級飯店的軟硬體服務，不僅成功吸引買方的目光，也多能維持相對較佳的成交行情，後續有些改建案也訴求飯店管理，希望可以複製這些豪宅的成功經驗。

據實價紀錄顯示，西華富邦目前交易戶數超過170戶，平均成交單價為每坪185萬元，實價最高紀錄是2015年每坪290.6萬元 累計實價揭露有將近40戶的成交單價站上每坪200萬元，平均成交總價約為2.6億元，總銷售金額高達450億元，不僅是近年來最熱銷的豪宅社區，可能也是史上最熱銷的豪宅案。

西華富邦除了銷售順利外，出租市場也是市場指標，根據實價網站資料顯示，2021豪宅實價租金前三高通通都是「西華富邦」，10樓月租47.25萬元，第二高19樓月租45萬元，第三名則是「西華富邦」10樓月租43萬元。

豪宅 建案 租金 台積電 張忠謀

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