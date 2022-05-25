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首季大樓平均總價漲幅TOP10出爐 北中南都輸花蓮

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
第一季大樓平均成交總價年增幅TOP10
第一季大樓平均成交總價年增幅TOP10

房價漲翻天，購屋總價也拉高，住商機構企劃研究室依據實價登錄及僑馥建經資料，統計今年第一季全台各縣市大樓平均成交總價，其中有8個縣市漲幅超過1成，購買大樓的門檻越來越高。而平均總價增幅最高者為花蓮市，首季平均572萬元，年增幅高達18.6%，

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，疫情下的資金熱潮墊高房價，且營建成本增加、通膨壓力增，市場預期未來房價持續走揚，而建商推案價格持高不降，帶動中古屋大樓總價走高。

今年第一季大樓平均總價增幅最高者為花蓮市，首季平均572萬元，年增幅高達18.6%，郎美囡指出，花蓮近期換屋及移居置產的比例提高，國內旅遊雖常因疫情爆發而受阻，仍有買方看好長期發展。

值得一提的是南投縣、嘉義縣市及屏東縣漲幅也名列前茅，郎美囡表示，受到台中市高價擠壓，在南投購屋通勤者增加，草屯鎮也出現單坪2字頭的大樓成交價。至於嘉義縣市及屏東縣則是在地買氣強勁，因主力產品透天總價偏高，可達2、3千萬元，讓資金有限的買方卻步，轉進總價親民的大樓型住宅，買方以在地首購及置產為主，外地投資的比例並不高。

房價 疫情

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