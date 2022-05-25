香港科技物流新創Spaceship 完成Pre-A輪募資

2019年成立的香港科技物流新創Spaceship今(25)日宣布完成Pre-A輪募資，成立自今累計募資總額逾600萬美元。本輪Pre-A投資者包括全球早期創投 500 Global、金石創投Paragon Investment、以及台灣的SparkLabs Taipei等。Spaceship 將利用此筆資金加速拓展亞太市場，並致力打造電商物流SaaS解決方案。

Spaceship建立Spaceship Pro方案，為商業寄件人找到商品出貨的最佳解決方案，新系統有助提高處理大宗貨物的速度，用戶可一次將商業訂單從電子商務平台轉移到Spaceship Pro 並同時創建多件貨物寄送單。透過橫跨68 國的強大跨境物流網絡，可使用戶省下高達 70% 的物流成本。Spaceship也規劃進入台灣，希望搶進台灣電商市場的快速成長及C2C、B2B物流的巨大需求。

Spaceship是智能全球物流供應鏈管理系統。Spaceship透過推廣物流SaaS模式，提供用戶包括在地取件、托運網絡、貨物倉儲、國際跨境運輸、及最後一哩派送等各種物流解決方案。希望建立各類型用戶(個人消費者、中小企業、電子商務用戶與企業用戶)都可簡單使用的物流解決方案工具，並讓擅長不同物流領域的服務供應商都能加入，形成生態模式。

金石創投總經理駱重遠表示，大多數的物流新創都在解決最後一哩路的運送，Spaceship是少數同時提供第一哩路服務、跨境物流及其他附加服務的物流整合平台，具獨特科技創新性，看好能因應非主流市場需求，並快速調整創新的能力。

SparkLabs Taipei 創辦人邱彥錡表示，全球跨境物流及運送的需求正在迅速成長。Spaceship 為企業與個人用戶提供了一個價格具有競爭力的便捷物流平台。看好 Spaceship 在亞太地區的業務拓展，並協助最大化 Spaceship 造福更多客戶的潛力。」

Spaceship出身自香港科技園孵化器計劃、曾參加500 Global Taiwan with TTA 加速器計畫及 SparkLabs Taipei 加速器計畫，目標為創新跨境快遞服務，成立2年內已為逾130,000名用戶提供2步預訂線上國際快遞體驗。創建全新 SaaS 解決方案—「Spaceship Pro」，將重點發展電商產業及智慧物流的最佳整合。