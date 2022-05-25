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北市房市二月交易量減少 交易總額增幅最大是這區

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市地政局今公布房市2月實價登錄交易情況。記者楊正海／攝影
北市地政局今公布房市2月實價登錄交易情況。記者楊正海／攝影

北市地政局今公布房市2月實價登錄交易情況，交易量減少8.36%，住宅價格指數上升0.62%，交易總額增幅最大為南港區，主因是受重陽路廠辦案件交易總額較高影響。

地政局指出，今年2月實價登錄交易件數658件，較1月718件減少60件，減幅8.36%，較去年同期677件減少2.81%；另交易總額為185.63億元，較1月205.34億元減少19.71億元，減幅9.60%；住宅價格指數113.43，較1月上升0.62%。

地政局指出，12行政區2月交易量有3區增加，1區持平，其餘各行政區均減少，交易量增幅最大為松山區，較1月增加42.11%，減幅最大為士林區，較1月減少50.77%。

各行政區交易總額依序由中山區27.58億元、南港區23.98億元及信義區(21.95億元)位居前3名；總額最少為萬華區，僅5.23億元，總額最高的中山區與最低的萬華區，差約4.27倍。

另外，交易總額增幅最大為南港區，受重陽路廠辦案件交易總額較高影響，較1月增加209.42%，減幅最大為大安區，較1月減少64.01%。根據住宅價格指數分析，觀察月線、季線及半年線趨勢，全市、大樓、公寓及小宅價格皆持續走升。

實價登錄 萬華

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