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創新新零售新董座余適安上任 盼改善財務、強化業務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

上櫃公司創新新零售公司（3085）日前召開臨時董事會，宣布原董事長潘因個人工作繁忙請辭，董事會已推選出原執行長余適安擔任董事長並於即日起就任。

新零售董事長余適安坦言，因創新新零售幾經轉手，也因相關法令限制使得業務無法多元化發展，營運嚴重受到影響。今年初接任執行長以來，訂定目標從三方面著手逐漸改變並設法提升公司的營運狀況，首要是公司財務結構的改善，在第1季透過私募現金增資方式，公司每股淨值從去年1.93元提升至3.14元，並希望透過財務結構，可望變更現在股票交易必須全額交割的模式。

接下來的目標則是對於公司旗下tokichoi、YOCO、KODZ等品牌服飾開始去庫存化，目前也順利將部分庫存陸續以高於成本之上的價格出售，逐步將庫存轉化為現金，為公司注入營收與利潤。未來還會引進多項獲利較高之商品如保健食品等，希望透過多角化經營讓公司營收與營運漸入佳績。

余適安表示，近兩年全球受疫情影響，消費者行為改變，創新新零售本身營業項目以電子商務為主，旗下子公司久新新物流公司有多年集貨、理貨、庫存、配送等一條龍之物流體系，具備電商與物流體系互補輔助，具備優勢。市場預估全球網路店商在2024年規模上看6.4兆美元，也有利公司從國內電商發展到跨境電商

跨境電商 營收

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