一表看北市10大明星雙學區宅 最便宜均價一坪59萬元

永慶房產統計北市前十熱門「雙學區」住宅交易，由中山區的「長安國小、大同高中國中部」以263件拿下北市雙學區宅交易冠軍，住宅均價為72.8萬/坪，最親民的為「石牌國小、石牌國中」，均價為59.5萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，儘管少子化問題漸趨嚴重，許多學校已面臨招生不足的困境，但仍有不少「長年名列額滿招收名單」的學校，絲毫不受影響，尤其在升學競爭激烈的台北市，有不少家長認為如果能一路就讀明星國小、國中，打下扎實的基礎，未來將有較高的機率考取前幾志願的明星高中，而爭相搶進設籍卡位，讓「優質雙學區宅」成為炙手可熱的購屋標的。

觀察近一年實價登錄資料，統計台北市國小、國中學區均為超額招收學校的雙學區宅，由中山區的「長安國小、大同高中國中部」以263件拿下北市雙學區宅交易冠軍，住宅均價為72.8萬元/坪。

陳金萍說明，北市力推雙語教育，以提升學生未來的國際競爭力。其中，長安國小積極轉型為雙語實驗課程學校，除英語課外，部分生活課開始採用全英授課，吸引不少重視「英語力與國際素養」家長的目光，希望開啟孩子在日常使用英語的機會。而大同高中國中部也因良好的升學率及「完全中學」的型態深受家長青睞。

此外，「長安國小、大同高中國中部」位於松江南京商圈，區域內主幹道沿線辦公大樓、金融機構林立，商業機能發達，飲食採買也有四平商圈、長春國賓商圈，又擁「松江南京站」雙捷運優勢，加上住宅產品多元，吸引不少在附近工作的自住客前往覓屋，但商圈發展比較早，目前房市交易多以屋齡30-40年的產品為主。

雙學區宅交易亞軍為「五常國小、中山國中」，住宅均價為69.7萬元/坪。

陳金萍表示，五常國小緊鄰生態資源豐富的榮星公園，近年致力將社區資源、文化特色融入學校課程中，進行跨領域及學術科主題統整教學，培養學生具備創新與學習能力；中山國中也因推動深耕閱讀及落實多元發展，受家長肯定。

陳金萍提到，位於中山區的五常國小、松山區的中山國中，附近錦州街、龍江路沿路商家、超市眾多，提供日常餐飲、採買，也鄰近捷運文湖線「中山國中站」，各項機能完備，雖區內交易以屋齡30年以上的公寓或中古大樓佔多數，但因地段位置佳，住宅均價仍有接近70萬元的行情。

觀察額滿國中小雙學區宅周邊住宅均價，入手門檻最高的為「金華國小、金華國中、中正國中」，住宅均價為112.1萬，最親民為「石牌國小、石牌國中」，均價為59.5萬元，價差高達52.6萬元。

陳金萍指出，金華國小是大安區的傳統名校，而金華國中、中正國中更是升學常勝軍，有口皆碑的升學率，深受家長信賴。且原先就位於高房價的大安區，又在明星國小、國中優質雙學區加持下，成為家長努力搶進的目標，更讓門牌身價鍍金，房價持續水漲船高。

坐落北市蛋白區的「石牌國小、石牌國中」位於人口密集的住宅區，鄰近台北榮民總醫院、振興醫院、北投商圈，近期又有北投士林科學園區吸引人口紅利流入，且平均每坪59.5萬的親民房價，讓不少購屋族群湧入，進而帶動區域就學需求持續增長。

陳金萍提醒，在挑選學區宅須特別注意幾個重點，第一是學區範圍，由於國小、國中的學區並不完全一致，建議家長在購買學區宅前，可以先上各縣市教育局網站查詢學區詳細鄰里的範圍。