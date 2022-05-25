快訊

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

全民快篩陽即確診明上路 「6狀況」仍可做PCR

國民黨提名人選出爐！蔣萬安、許淑華、謝國樑參選台北南投基隆

一表看北市10大明星雙學區宅 最便宜均價一坪59萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
北市十大明星雙學區宅，長安國小交易最夯。圖／永慶房屋提供
北市十大明星雙學區宅，長安國小交易最夯。圖／永慶房屋提供

永慶房產統計北市前十熱門「雙學區」住宅交易，由中山區的「長安國小、大同高中國中部」以263件拿下北市雙學區宅交易冠軍，住宅均價為72.8萬/坪，最親民的為「石牌國小、石牌國中」，均價為59.5萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，儘管少子化問題漸趨嚴重，許多學校已面臨招生不足的困境，但仍有不少「長年名列額滿招收名單」的學校，絲毫不受影響，尤其在升學競爭激烈的台北市，有不少家長認為如果能一路就讀明星國小、國中，打下扎實的基礎，未來將有較高的機率考取前幾志願的明星高中，而爭相搶進設籍卡位，讓「優質雙學區宅」成為炙手可熱的購屋標的。

觀察近一年實價登錄資料，統計台北市國小、國中學區均為超額招收學校的雙學區宅，由中山區的「長安國小、大同高中國中部」以263件拿下北市雙學區宅交易冠軍，住宅均價為72.8萬元/坪。

陳金萍說明，北市力推雙語教育，以提升學生未來的國際競爭力。其中，長安國小積極轉型為雙語實驗課程學校，除英語課外，部分生活課開始採用全英授課，吸引不少重視「英語力與國際素養」家長的目光，希望開啟孩子在日常使用英語的機會。而大同高中國中部也因良好的升學率及「完全中學」的型態深受家長青睞。

此外，「長安國小、大同高中國中部」位於松江南京商圈，區域內主幹道沿線辦公大樓、金融機構林立，商業機能發達，飲食採買也有四平商圈、長春國賓商圈，又擁「松江南京站」雙捷運優勢，加上住宅產品多元，吸引不少在附近工作的自住客前往覓屋，但商圈發展比較早，目前房市交易多以屋齡30-40年的產品為主。

雙學區宅交易亞軍為「五常國小、中山國中」，住宅均價為69.7萬元/坪。

陳金萍表示，五常國小緊鄰生態資源豐富的榮星公園，近年致力將社區資源、文化特色融入學校課程中，進行跨領域及學術科主題統整教學，培養學生具備創新與學習能力；中山國中也因推動深耕閱讀及落實多元發展，受家長肯定。

陳金萍提到，位於中山區的五常國小、松山區的中山國中，附近錦州街、龍江路沿路商家、超市眾多，提供日常餐飲、採買，也鄰近捷運文湖線「中山國中站」，各項機能完備，雖區內交易以屋齡30年以上的公寓或中古大樓佔多數，但因地段位置佳，住宅均價仍有接近70萬元的行情。

觀察額滿國中小雙學區宅周邊住宅均價，入手門檻最高的為「金華國小、金華國中、中正國中」，住宅均價為112.1萬，最親民為「石牌國小、石牌國中」，均價為59.5萬元，價差高達52.6萬元。

陳金萍指出，金華國小是大安區的傳統名校，而金華國中、中正國中更是升學常勝軍，有口皆碑的升學率，深受家長信賴。且原先就位於高房價的大安區，又在明星國小、國中優質雙學區加持下，成為家長努力搶進的目標，更讓門牌身價鍍金，房價持續水漲船高。

坐落北市蛋白區的「石牌國小、石牌國中」位於人口密集的住宅區，鄰近台北榮民總醫院、振興醫院、北投商圈，近期又有北投士林科學園區吸引人口紅利流入，且平均每坪59.5萬的親民房價，讓不少購屋族群湧入，進而帶動區域就學需求持續增長。

陳金萍提醒，在挑選學區宅須特別注意幾個重點，第一是學區範圍，由於國小、國中的學區並不完全一致，建議家長在購買學區宅前，可以先上各縣市教育局網站查詢學區詳細鄰里的範圍。

再來是設籍時間，比較搶手的學校入學條件會更趨嚴格，經審查通過後，才會依設籍先後順序進行分發，建議有教育方面考量的購屋族群，可以盡早開始規劃，超前部屬，才不會錯失良機。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

學區 升學 大同

延伸閱讀

北市公廁條例 設施不符資格者最長2年內需改善

西門町大樓槍擊案 北市警今凌晨逮2男

北市水利處發工作服須舊換新 員工：破損已丟棄怎換？

尊重多元性別 北市職場認證「促進多元性平」列指標

相關新聞

TOYOTA bZ4X 3小時賣逾1500台！為何在日本豐田眼中台灣市場不大 卻是電動車必爭之地？

TOYOTA首款純電車bZ4X正式登台，首批開賣不到半小時，吸引「豐田粉」搶購一空，和泰不僅有機會後發先至搶得市場份額，也展現出打造「純電生態圈」的盤算。

全台大樓總價漲幅出爐 花蓮第一、雲嘉屏也入榜

房價漲翻天，購屋總價也拉高，住商機構企劃研究室依據實價登錄及僑馥建經資料，統計今年第一季全台各縣市大樓平均成交總價，和去...

補助製造業、中小微型企業最高20萬 遠端假勤工作管理

面對不斷攀升的疫情，104人力銀行調查發現，有三成企業進班模式隨防疫變動，包含啟動分流上班15.7%、提供家中有高風險族...

張國華拋清算賣股…弟弟派批 將瓦解長榮

長榮經營權戰火續燒，繼日前巴拿馬商長榮國際董座鬧雙包後，張家兄弟兩派迄今仍各說各話，但可確定的是，大哥張國華拋出的「清算...

台驊：海運景氣 順風順水

台驊投控昨（24）日召開股東會，董事長顏益財針對貨櫃海運前景，再提八字箴言，由於大陸逐步復工、拚經濟，下半年將迎來大陸的...

首季大樓平均總價漲幅TOP10出爐 北中南都輸花蓮

房價漲翻天，購屋總價也拉高，住商機構企劃研究室依據實價登錄及僑馥建經資料，統計今年第一季全台各縣市大樓平均成交總價，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。