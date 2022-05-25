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全台大樓總價漲幅出爐 花蓮第一、雲嘉屏也入榜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
嘉義示意圖 記者游智文／攝影
嘉義示意圖 記者游智文／攝影

房價漲翻天，購屋總價也拉高，住商機構企劃研究室依據實價登錄及僑馥建經資料，統計今年第一季全台各縣市大樓平均成交總價，和去年相比，8個縣市成長超過1成，多在非都會區，花蓮縣年增18%最多，南投、嘉義縣市、屏東、雲林也都在11%以上。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，資金潮洶湧，加上營建成本增加、通膨壓力增，市場預期未來房價持續走揚，帶動建商推案價格持續上揚，中古屋也有比價效應，帶動大樓總價走高。

根據統計，首季大樓平均總價增幅最高的花蓮縣，平均總價572萬元，年增幅達18.6%。郎美囡指出，花蓮近期換屋及移居置產的比例提高，國內旅遊雖常因疫情爆發而受阻，仍有買方看好長期發展，今年第一季破千萬大樓交易增加，且屋齡5年內的新屋交易挹注，拉高花蓮大樓的平均總價。

觀察全台各區域第一季大樓平均成交總價年增幅前10名，有8個區域年增幅超過1成，其中包括南投縣、嘉義縣市、屏東縣、雲林縣等非主要都會區。

郎美囡表示，南投縣受到台中房價高漲影響，漲勢顯著，尤其買方受到台中市高價擠壓，在南投購屋通勤的比例增加，草屯鎮也出現單坪2字頭的大樓成交價。

嘉義縣市及屏東縣則是在地買氣強勁，大家房屋屏東公園加盟店店東陳宗慶提到，屏東房價從去年開始明顯走升，主力產品透天總價偏高，透天新案總價可達2、3千萬元，讓資金有限的買方卻步，轉進總價親民的大樓型住宅，買方以在地首購及置產為主，外地投資的比例並不高。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，政府打炒房態度明確，由於成交價格未顯著下降，央行有可能進一步推行信用管制，尤其交易熱區域更是首要目標，提醒民眾買房前務必先洽詢貸款條件，避免因貸款金額落差衍生違約風險。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

房價 疫情

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