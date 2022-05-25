今年不一樣！夾娃娃機店全台破萬家 到底夯什麼能無懼疫情

image source：YouTube/含羞草

文／陳羿郿

2021年三級警戒，娃娃機業種亦是重災行業之一，以台北市來說，比起2019年12月，店數610家店的榮景，2021年8月台北市夾娃娃店剩下535家店，平均每個月淨減少3.75家店，特別是西門町，面臨「國際旅客崩盤、國內疫情升級、高租金負擔」的三殺困境，大街小巷處處夾娃娃店的景象已不復見。不過到了2021年下半年台灣降二級，9月夾娃娃機店又再次出現一波開店潮，今（2022）年3月全國的夾娃娃機店已經超過上萬家店。

網熱議：夾娃娃機店一直開的原因

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近一年內（2021/05/24～2022/05/23）「夾娃娃機」的熱門關鍵字，可以發現網友多數在討論：疫情期間娃娃機為什麼還是一直開？娃娃機的營業時間、娃娃機關店潮、店面閒置、店面租金等。

曾有網友指出，夾娃娃機台全新2萬多、二手1萬多，比較沒落的區域，則是放置十年以上、要價約3000到5000元的機台。而補滿夾娃娃機一櫥的貨，則需要約3000到5000千元，加上店租通常是3萬元，「開一間小店面從零到有，成本一百萬內可以弄起來」。網友也說，「絕對虧不到一百萬」，因為內容物都是不會壞的禮品，機台可以售出或轉移區域，所以「到新的社區開店，絕對會有生意」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

有一些YouTuber們也都會拍攝夾娃娃系列影片，廣受網友歡迎。像是位居《網路溫度計》YouTuber口碑排行榜第79名的「台南Josh」初期就是從夾娃娃影片開始，後來轉做棒球；第78名的「含羞草」也會不定期推出夾娃娃相關影片。

▲含羞草、台南Josh分別位於網路溫度計YouTuber口碑排名第78、79名。

image source：網路溫度計》YouTuber口碑排行榜

財政部統計資料顯示，今年3月為止夾娃娃機台最多的是在新北市1556店，台中市有1442店，但台中較一年前呈現衰退，桃園市1287店，則是維持在高檔水準，台南市與高雄市都超過一千店，全台3月總計共有1萬47店，店數創下歷史新高。

image source：網路溫度計（資料來源：財政部統計資料庫、信義房屋不動產企研室彙整）

曾敬德表示，夾娃娃產業歷經一波洗牌，許多經營者會發現雖然利潤不如以前可觀，但只要店面租金可以順利議價承租，還是可以有穩定的利潤，最主要是這波沿街店面實在太慘，夾娃娃機店才有機會取而代之，以日本經驗來看，年輕人追求流行文化的商圈之中，還是有夾娃娃機發展的契機，但不管是場主或台主，都要有新的經營手法與差異化的商品，則夾娃娃這個銅板產業，並不會像蛋塔效應一樣快速消退。



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月24日至2022年05月23日。

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