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麗晨建設啓動「晨講學」 期盼從建築出發拓展藝術視界

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
麗晨建設啓動「晨講學」，期盼從建築出發拓展藝術視界。麗晨建設提供
麗晨建設啓動「晨講學」，期盼從建築出發拓展藝術視界。麗晨建設提供

標榜理想生活實踐家的麗晨建設，啟動生活美學系列講座「晨講學」，首次論壇「分享建築的美好」，邀請元根建築工房創辦人吳武易、成功大學建築學系教授劉舜仁與頡懋實業董事長陳國信等人，一同分享自身經驗，並探討住宅可逆式系統開發與循環建築的重要性。

麗晨建設長期熱衷公益活動並深耕城市藝文，最初從弱勢捐助開始，進而成立社福社與晨繕團，更陸續舉辦晨藝會、晨禎盃羽球賽、晨禎五鐵等活動。

後來隨著企業茁壯，系統化的廣納各方資源及能量，成立晨露文化藝術基金會，以「軸線美學」為概念出發，從社區鄰里、晨式家族、晨禎業主到麗晨住戶，透過點線面串連推動生活美學。

在「晨講學」論壇中，劉舜仁提到，台灣不能再以島的角度去思考，能源消耗習性的改變將在短期內有翻天覆地的改變，無論是生物材料或工業材料，最終都只能廢棄焚燒，循環經濟不應只持續在做回收，而是可以重新投入到原物料當中。

陳國信也進一步分享，企業在生產流程上都應該引進更先進的技術，尤其環保與永續的思維最為重要，建築方面包括3D列印、模組化、預鑄工法等，都可減少材料成本、並有效利用材料，在提升自由度的同時降低人為疏失。

吳武易指出，台灣的當代建築，尤其需要系統的可逆性及外牆的可逆性，包括結構體、填充體如何拆開；設備配管、內部裝修都應該考慮到材料的生命週期，也應該有不同系統的構築關係。

他認為，住宅設計除了可藉由可逆式系統開發，純化各項工種的介面，營建過程更應注意垃圾減量及構件的拆解與循環再利用，這些新的材料、新的設計、新的構築、新的營建，正是目前許多建築業應發展的方向。

除了建築領域講座，「晨講學」5月邀請音樂名家林仁斌，從電影中領略歌劇音樂的美妙，迴響熱烈。6月11日國立台灣交響樂團將第二次於晨露廳盛大公演，已吸引不少樂迷預約；7月16日更將邀請清華大學生命科學系教授李家維，探討生命、環境保護等相關議題。

麗晨建設協理卓進發說，永續建築、友善環境一直是麗晨在規劃環節時最重視的面向，但也希望生活的美好不僅僅展示在建築與空間，在「丰二三」，期望透過舉辦展覽、座談、表演、演講、出版等活動形式，持續扶植並發掘在地優秀青年人才，為城市注入藝術活水，真正落實「生活藝術化、藝術生活化」。

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