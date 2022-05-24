長榮海運：經查EIS巴拿馬公共登記處顯示PP仍為張國華
長榮海運（2603）針對今（24）日張國明先生委任律師召開記者會及寄發存證信函至長榮海運一事，長榮海運表示，經查EIS目前於巴拿馬公共登記處顯示 Permanent President 常任董事長仍為張國華；長榮海運希望大股東能回歸理性，凡事應以股東、員工及企業社會責任為優先考量，才是維持長榮海運永續經營之道。
長榮海運今天表示，針對張國明委任律師召開記者會及寄發存證信函長榮海運，聲明其為巴拿馬長榮國際公司(Evergreen International S.A.，簡稱EIS)之Permanent President 常任董事長，並欲改派 EIS 在長榮海運之二席法人代表一事。
長榮海運表示，長榮海運依公司治理原則辦理。經查EIS目前於巴拿馬公共登記處顯示之 Permanent President 常任董事長仍為張國華先生，因此長榮海運董事會成員並未變更，公司營運一切正常，不受此事件影響。
此外，長榮海運也表示，董事張國華這幾年對長榮海運的經營與投入不遺餘力，前幾年在海運慘澹經營時，仍持續挹注資金，認購公司發行增資的股票，給予長榮海運最強力且安心的奧援。此外，張國華亦提供其海運專業，對建造新船提供許多創新的建議及想法，使這兩年長榮海運能度過低谷、創造榮景，也是長榮海運交出亮麗成績單的重要推手之一。
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