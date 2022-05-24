長榮海運：經查EIS巴拿馬公共登記處顯示PP仍為張國華

長榮海運（2603）針對今（24）日張國明先生委任律師召開記者會及寄發存證信函至長榮海運一事，長榮海運表示，經查EIS目前於巴拿馬公共登記處顯示 Permanent President 常任董事長仍為張國華；長榮海運希望大股東能回歸理性，凡事應以股東、員工及企業社會責任為優先考量，才是維持長榮海運永續經營之道。

長榮海運今天表示，針對張國明委任律師召開記者會及寄發存證信函長榮海運，聲明其為巴拿馬長榮國際公司(Evergreen International S.A.，簡稱EIS)之Permanent President 常任董事長，並欲改派 EIS 在長榮海運之二席法人代表一事。

長榮海運表示，長榮海運依公司治理原則辦理。經查EIS目前於巴拿馬公共登記處顯示之 Permanent President 常任董事長仍為張國華先生，因此長榮海運董事會成員並未變更，公司營運一切正常，不受此事件影響。