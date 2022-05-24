朝充電營運商邁進 士電：8月成立營運公司

士林電機（1503）總經理謝漢章今（24）日在法說會上表示，士電接下來持續朝綠電供應者、充電營運商（CPO）發展，其中充電營運商（CPO）方面，預計8月規劃還將成立充電站營運公司。

士電目前在電動車領域擁有電動車電裝品、油車電裝品等技術能力，並且還是電動車充電裝設備供應商，先前與和泰車（2207）發表Toyota bZ4X純電車，雙方合作完成80座經銷商充電樁。

士電電裝品事業群總經理董濟仁進一步指出，士電除了有投資並參與起而行綠能在生產、驗證的合作外，預計8月規劃還將成立充電站營運公司，該公司資本額逾1億元，士電與起而行持股初估將超過50%。

至於綠電部分，今年將完成國內重電廠、新豐廠、電裝廠三大廠建置屋頂型太陽能，總計興建12座之屋頂型太陽能，完工後集團目標發電量約達5MW（百萬瓦）。

除了屋頂型太陽能外，士電規劃搶攻魚電共生市場。士電機器事業群總經理程相智表示，士電目前在雲林以南積極尋找合適土地，未來包括地面型、屋頂型之總建置容量，目標2027年達到500MW；士電預計，2023年集團綠電比重目標達15%。