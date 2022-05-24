萬旭衝刺車用與醫療兩大領域 拿下德國電動車訂單

萬旭（6134）董事長張程欽今（24）日表示，車用與醫療將是推動該公司未來成長兩大動能，並已經拿下德國豪華車品牌電動車的ADAS與日系品牌車廠訂單，2022年下半年營運將優於上半年，兩大動能產品營收未來將倍增，並推升整體營收同步倍增。

萬旭今天舉行法說會，該公司主要產品為電子線與同軸線，以2022年第1季來看，各產品占營收比重分別為視訊安控（24%）、網通工控（15%）、車用電子（17%）、醫療（9%）、電腦配線（13%）、其他（23%）。可以看出，車用與醫療產品營收比重持續放大。

萬旭表示，由於智慧醫療產品的加價率可以達到100%，帶動毛利率成長50%，車用工控電競產品的加價率也可以達到40%，可以提升毛利率20%，加上萬旭在高頻高速大電流，以及精密加工技術的優勢，中長期將積極提升醫療與車用產品營收比重，推動營收與獲利同步增長。

萬旭指出，在車用產品方面，將以ADAS、中控台、電池管理線束為三大發展方向，其中，倒車雷達線組已經出貨美國新創公司的電動皮卡，在ADAS與中控台，也做到德國豪華車廠的電動車，該車款有七年穩定需求，消費者訂單也排到明年才能交車，至於日系車廠則透過日本合作夥伴Asahi進入，電動自行車線組也有交貨給系統廠。

至於醫療產品，該公司說，則是跟著台灣電子業走，例如超音波設備、醫療內視鏡，都需要用到極細同軸線的加工，並出貨歐洲醫材大廠。同時，在智慧醫療、遠距醫療等趨勢下，醫療高頻顯示器需求持續成長，在安全性考量下，醫療產品不僅有嚴格的安規認證，進入門檻也較高，因此，醫療產品的ASP、毛利率皆為優於其他產業，隨出貨放大，在產品組合轉佳下，毛利率也可望同步提升。

為滿足訂單需求及降低成本，萬旭啟動越南廠及美國廠投資，預計2025年越南將超越蘇州成為最大的生產基地，美國廠則可就近服務客戶，在兩個新廠加入下，萬旭預估，到2025年歐美營收將由20%提升至30%，越南則有15%貢獻，而大中華加日本營收占比則由近80%降至55%。