長榮巴拿馬董座鬧雙包 張國華再批弟弟派自欺欺人

巴拿馬商長榮國際日前召開股東臨時會由弟弟派選出新董事長，使得董座鬧雙包之後，弟弟派今天再度召開記者會說明，弟弟派委任律師黃福雄重申，當天股臨會決議合法有效。但被拔除董座的大哥張國華今天對此發出三點聲明，指弟弟派自欺欺人、穿鑿附會曲解章程。

長榮經營權之爭延燒海外，儘管總裁張榮發大房長子張國華，希望二子張國明、三子張國政及二房張國煒等弟弟們「好好來談」，但弟弟派並不埋單，5月10日以60%的過半股權優勢，召開巴拿馬商長榮國際的股東（EIS）臨時會，拔除張國華董座，並推張國明為新董座。但張國華認為，該會議違法無效，公司章程規定張國華是「永久董事長」，張要自己辭職才喪失董座資格。

張國華提出的三點聲明為：一、巴拿馬長榮國際公司 Permanent President（永久董事長） 張國華就任過程符合章程，張國明、張國政董事自 2016 年起，皆知悉並承認張國華擔任常任董事長一職之事實。

二、張國明於2022年5月召開之臨時股東會之程序與議案皆違反公司章程規定而無效，自無張國明當選本公司Permanent President一事。

三、張國明先生的集會並無合乎法律程序，後續據此所為的法律主張亦屬無效，鄭重呼籲勿以違法行為影響到集團公司治理。